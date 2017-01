Padlarane får støtte frå Bergen

Kajakklubben på Voss får støtte frå Bergen sin største padleklubb når det gjeld motstanden mot kraftutbygging i Raundalselva for å finansiera flaumsikring.

Voss Kajakklubb (VKK) og BSI Padling frå Bergen er mellom mange som den siste tida har gjeve høyringsfråsegn i saka om flaumsikring av Vossavassdraget. Kort samanfatta er strekninga frå Reime til Palmafossen kjernen for aktiviteten til VKK.

- Ein kvar reduksjon i vassføringa vil forringa padleopplevinga i elva, skriv Silje Skorve Paulsen i høyringsfråsegna frå VKK.

Vil ikkje ha kraftverk

Klubben har i sitt fråsegn gjeve ei framstilling av dei ulike strekkjene i elva og kva vassføring som best eignar seg for padling. VKK meiner kommunen må gå vidare med flaumtiltak, men leggja vekk planar om kraftverk.

- Alle tiltaka som er skisserte i Multiconsult sin rapport kan gjennomførast utan å byggja kraftverk som vil øydeleggja verneverdiane i vassdraget, skriv Skorve Paulsen, som i tillegg ber kommunestyret sikra seg både tid og kunnskap når dei skal handsama saka.

BSI Padling har i fleire år nytta Raundalselva og Strandaelva til kurs og helgeturar, og stiller seg bak VKK i ynsket om å behalda det varige vernet av vassdraget.

Uroa for konsekvensane

- Me har stor forståing for at tiltak for å sikra bygda mot flaum og naturfare må setjast i verk, men me er uroa for konsekvensane ved kraftutbygging. Padling handlar ikkje berre om å søkja spenning, men òg om flotte naturopplevingar, folkehelse og rekreasjon, skriv klubben.

Ta vare på vassdraget

Dei legg samstundes vekt på at Raundalselva er eit klart trekkplaster for å få folk til Voss.

- Dei folkevalde i Voss kommune har no eit glimrande høve til å visa korleis ein kan gjennomføra klimatilpassing med flaumdempingstiltak, flaumsikring og konsekvent arealplanlegging på ein måte som gjev samfunnstryggleik, samstundes som ein tek vare på vassdragsperlene som profilerer og set bygda på kartet, heiter det i fråsegna frå BSI Padling.