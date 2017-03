Planlegg ny E16-aksjon på Voss

Dato og type aksjon er ikkje bestemt, men neste E16-aksjon vil skje på Voss, seier Laila Himle.

Siste nye er elles skipinga av kampanjen «Folkeopprøret for NY E16 Bergen Voss NÅ». Der vert alle som støttar kravet om oppstart med ny veg og bane i 2021 oppmoda om å skriva under.

- Og så vil alle namna verta overlevert statsminister Erna Solberg i juni, seier Himle til Hordaland.

Styre er skipa

Elles er E16-aksjonen i ferd med å gå frå laus organisering til faste former.

- Me har valt styre, og kjem i løpet av veka til å registera organisasjonen i Brønnøysundregistera, opplyser Laila Himle.

- Dermed vert det enklare med alt det økonomiske. Me kan laga sponsoravtalar med selskap som vil støtta oss, og me kan oppretta kontonummer der folk flest kan senda oss pengebidrag. Begge delar viktig om me skal kunna halda koken framover, og få gjort større ting. Og det skal me!

Laila Himle er sjølv styreleiar for den nyskipa E16-organisasjonen, Sveinung Riber nestleiar. Dei andre namna i styret er: Knut Amundsen, Ole Asbjørn Haugen, Henning Søvik, Anne Lise Leiren Mastervik og Stig Tore Anthun. Varafolk er Janne Maj Nagelsen og Tatjana Eriksen.

Samling på Vaksdal

Med omsyn til vidare planlegging av aksjonar og markeringar, opplyser Laila Himle at det nye styret alt har hatt si fyrste samling, og at Voss er peika ut som neste aksjonsstaden.

- Kva type aksjon me skal gå for er ikkje fastlagt, aksjonen vil neppe heller finna stad før over påske. Men me treng fleire aksjonistar. Så her er det berre å melda seg til innsats, og gjerne alt i dag, oppmodar Laila Himle.

Underskriftskampanjen for ny E16 har passert 3500 namn på dei få dagane sidan opprettinga, kan ho elles fortelja.