Politiet jaktar framleis på kattemishandlarane

Folk over heile Noreg las om katten Ponduline som vart kasta ut av ein bil i 80 km/t. Politiet ynskjer fleire tips.

- Eg er veldig glad for at folk engasjerer seg. Eg var ikkje ein gong klar over at politiet tok slikt så alvorleg, at du kan få strenge straffer for å vera stygg med dyr, seier matmor Elin Fosse på Stanghelle.

Fredag 20. januar vart Ponduline plukka opp av ein ukjend bil utanfor heimen sin i Stanghelle sentrum. Bilen som køyrde mot Vaksdal, og Ponduline vart slengt ut av bilen i full fart i Bogatunnelen. Ho vart redda av nokre forbipasserande som såg opptrinnet, men vart stygt skadd og måtte amputera eine foten.

Har kvikna til

Fosse fortel at katten har det stadig betre.

- Ho er kvikkare no. Ho et og går litt rundt. Torsdag får me endeleg beskjed hjå dyrlegen om ho er heilt i orden, fortel Fosse. Etter at Hordaland skreiv om saka vart den plukka opp av fleire aviser over heile landet, og vart delt mange hundre gonger i sosiale media. Folk har reagert kraftig mot dyremishandlinga.

Politiet er framleis på jakt etter dei som bortførte og kasta katten ut av bilen. Dei jobbar med å innhenta både teknisk informasjon og vitneopplysningar i saka.

Ynskjer fleire tips

- Me prøver å identifisera bilen. Dette er ei svært alvorleg sak, og det var berre flaks at katten ikkje vart påkøyrd. Det vert interessant å høyra kvifor dette vart gjort, sa Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt til Horda­land føre helga.

Han fortel at politiet har fått nokre tips i saka og har nokre spor dei jobbar ut frå, men at dei gjerne ynskjer fleire tips.