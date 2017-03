Populært med folkehøgskule

Søknaden til neste folkehøgskuleår slår alle tidlegare rekordar på landsbasis. Per 1. mars hadde alt over 4700 elevar takka ja til ein plass på folkehøgskule til hausten, og det er nesten fire prosent fleire enn på same tidspunkt i fjor. På Voss folkehøgskule, som er godkjent for 100 elevplassar, har dei alt gjeve plass til 85 ungdommar som er klare til hausten. Det var ikkje før i april i fjor at talet var oppe i det same. Både linjene ekstremsport luft, data og ekstremsport elv er heilt fulle, medan dei fire resterande linjene har ledige plassar. - Voss er ein populær skulestad. Elevane vil både til skulen og til byda, seier rektor Claus Røynesdal. Inneverande skuleår er det meir enn 7500 elevar på norske folkehøgskular.