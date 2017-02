Reis med den virtuelle Flåmsbana

Nesten ein million passasjerar brukte Flåmsbana i fjor. Nye reisande skal lokkast med ei tre-dimensjonal oppleving av turen.

Visit Flåm har fått laga ei virtuell utgåve av reisa, der alle interesserte på eiga datamaskin, på mobiltelefon eller nettbrett kan få eit inntrykk av reisa frå Myrdal til Flåm. Firmaet Expedia har laga den virtuelle togreisa ved å festa 360 graders-kamera til fronten på toget, og filma ferda gjennom både tunellar og grøderikt landskap, framom friske fossar og heilt ned til fjorden. Folk får på denne måten sjå akkurat det same som lokføraren.

Sjå videoen ved å klikka her.

Marknadssjef Bengt Hammer i Visit Flåm set naturleg nok stor pris på at ein stor og seriøs aktør som Expedia vil profilera Flåmsbana på ein ny og spennande visuell måte. Den bratte turen med Flåmsbana er frå før sett på som ei av verdas vakraste togreiser, og er ein av dei største turisttattraksjonane i landet i dag.

Talsperson for Expedia Norge, Charlotte Gogstad, opplyser at dette er fyrste gong slik teknologi vert brukt for å fronta ei jernbanestrekkje i sin heilskap. Filmen gjer det mogeleg for alle som er interesserte å danna seg eit inntrykk av kvifor Flåmsbana er så populær som den er.