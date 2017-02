Risikerer livet langs jernbanen

Lokførarar som køyrer tog langs Bergensbanen ser stadig skispor over og langsmed togskjenene. - Ein klassikar kvar vinter, seier Ingunn Halvorsen i Bane NOR.

Sjølv om det er mindre snø i fjellet no enn vanleg, kan ein sjå døme på farlege kryssingar av jernbanesporet i år som i fjor. Spor langsmed skjenene er også vanleg.

- Dette er ein klassikar. Folka våre som er ute og inspiserer ser dette kvar vinter, fortel Ingunn Halvorsen i Bane NOR.

TRYGT: På Upsete har folk frå Bane NOR brøyta undergangen slik at skiløparar og andre kjem seg trygt under jernbanen. FOTO: Bane NOR

Fryktar ulukker

Dei fryktar at det kan skje ulukker med skiløparar som tek sjansar i vinterferien.

- Det verkar som dei trur dei har kontroll. Men toget kjem heilt lydlaust og plutseleg, seier Halvorsen.

I ei pressemelding minner Bane NOR på at tog kjem fort, har lang bremselengde og kjem stille, særskilt i snø. For å finna ut kva tid det kjem tog og kva tider det er trygt å kryssa jernbanen, så nyttar det ikkje å bruka togtabellen. Den inneheld til dømes ikkje godstog eller arbeidstog.

- Eg håpar alle som skal på ski i vinterferien tek risikoen alvorleg så me slepp å oppleva ei ulukke, seier banesjef Bjørn Skauge i Bane NOR.

Høg fart

Skauge har ansvar for den vestlege delen av Bergensbanen, kor særleg områda rundt Upsete og Mjølfjell er utsett for farlege kryssingar. Der passerer over førti tog kvart døger, og på Finse passerer mellom tretti og førti tog i døgnet i opptil 70 km/t. På rette strekningar mellom stasjonane kan farten på toga kome opp i heile 160 km/t.

- Mange tenkjer nok ikkje over at tog korkje kan bråbremse eller svinga unna, seier han.

Stor påkjenning

Skauge fortel at det har vore dødsulukker tidlegare, og etter kvart mange nestenulukker.

- For lokomotivførarane er slike hendingar ei stor påkjenning, sjølv om skiløparen kjem seg unna, seier banesjefen.

Dersom det kjem mykje snø, vil høge brøytekantar gjera det endå farlegare og meir uoversiktleg langs jernbanesporet. Å kryssa sporet er i tillegg ulovleg, og kan verta meld til politiet. Du kan kryssa jernbanesporet på godkjende planovergangar og elles over fjellet der toget går i tunell.