Rømt fange arrestert

Fangen som rømte frå Sogn 13. februar i år er no teken av politiet.

Mannen i 20-åra vart arrestert i Bergen tysdag kveld. Det var Sogn avis som fyrst melde saka.

Det var under ei overlevering mellom to politipatruljar at fangen stakk av frå ferjekaien på Vangsnes.

20-åringen stal både klede og ein bil, og tok seg truleg over Vikafjellet, forbi Voss og vidare til Bergen.

- Han kan ha køyrt austover eller vestover. Me vil tru at han har teke seg over Vikafjellet, sa operasjonsleiar Morten Kronen i Vest politidistrikt til Hordaland då leitinga etter 20-åringen gjekk føre seg.

Mannen var opphavleg på veg til fengselet i Vik.

- Han vil bli framstilt for varetektsfengsling i løpet av dagen, seier Ove Andersen, lensmann i Vik, til Sogn avis.