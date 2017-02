Rømt fange kan ha køyrd mot Voss

Fangen som rømte frå Sogn måndag kveld kan ha kome seg vestover og forbi Voss.

- Han kan ha køyrd austover eller vestover. Me antar at han har teke seg over Vikafjellet, seier operasjonsleiar Morten Kronen i Vest politidistrikt.

Lensmannen i Vik, Ove Andersen, opplyser til NRK Sogn og Fjordane at ein bil er stolen i Vik sentrum i løpet av natta og at det er grunn til å tru at det er den rømte fangen som har stole bilen. I morgontimane tysdag var patruljar både på Voss og i Bergen på utkikk etter fangen.

- Vedkomande kan ha kome langt av garde, ettersom bilen vart stolen i løpet av natta, seier Kronen.

Fangen skal vera i 20-åra og stakk frå politiet på ferjekaien på Vangsnes måndag kveld. Han skal ikkje vera rekna som farleg.

Natt til tysdag har det vore søkt med politipatruljar og hundepatrulje etter mannen i Sogn.

Hordaland oppdaterer saka.