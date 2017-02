Rømt fange kan ha køyrd mot Voss og Bergen

Fangen som rømte frå Sogn måndag kveld kan ha kome seg vestover og forbi Voss.

- Han kan ha køyrd austover eller vestover. Me antar at han har teke seg over Vikafjellet, seier operasjonsleiar Morten Kronen i Vest politidistrikt til Hordaland.

Det var under ei overlevering mellom to politipatruljar at fangen skal ha stukke av. Han var opphavleg på veg til fengselet i Vik.

Lensmannen i Vik, Ove Andersen, opplyser til NRK Sogn og Fjordane at ein bil er stolen i Vik sentrum i løpet av natta og at det er grunn til å tru at det er den rømte fangen som har stole bilen.

På utkikk

I morgontimane tysdag var patruljar både på Voss og i Bergen på utkikk etter fangen.

- Det har førebels ikkje vore noko teikn til han. Men me fylgjer med, seier Robert Veseth hjå Voss lensmannsdistrikt.

- Vedkomande kan ha kome seg langt av garde, ettersom bilen vart stolen i løpet av natta, seier Kronen.

Natt til tysdag har det vore søkt med politipatruljar og hundepatrulje etter den tynnkledde fangen i Sogn. Det har også kome melding om stolne klede frå ein privat bustad mellom Vangsnes og Vik som truleg er knytt til mannen, skriv NRK.

Ikkje farleg

Fangen skal vera i 20-åra og stakk frå politiet på ferjekaien på Vangsnes måndag kveld. Han skal ikkje vera rekna som farleg.

Den stolne bilen er ifylgje NRK ein kvit Seat varebil med kjenningsnummeret KB24653. Mannen har mørk hudfarge og er 175 centimeter høg. Politiet skriv på Twitter at kleda fangen truleg har stole frå ein bustad er ei oransje jakke med teksten «Røyrvik Bygg og Betong» på ryggen, ei svart bukse med refleks nede og ei svart lue med XL-bygg logo på.

Dersom du ser mannen eller noko mistenkjeleg som kan vera knytt til saka, ber politiet om tips på 02800.

Hordaland oppdaterer saka.