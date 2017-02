Rumenarar fekk fengselsstraff for grove tjuveri

To rumenarar må i fengsel etter fleire grove tjuveri i Hordaland.

To menn frå Romania, ein på 40 og ein på 36 år, vart nyleg dømte i Bergen tingrett for fem tilfelle av grove tjuveri og eit tjuveriforsøk. Eit av dei gjennomførte tjuveria var på Vaksdal i desember 2016, der dei to braut seg inn i eit bustadhus og stal pengar, smykke, nettbrett og alkohol.

Forsøk i Honvesvegen

Dei fire andre tjuveria har funne stad på ulike adresser i Bergen same månaden, medan tjuveriforsøket var i Honvesvegen på Voss i desember. Dei to braut seg inn i ein bustad, men lukkast ikkje med å ta noko med seg.

Rumenarane tilstod utan atterhald i retten og forklarte at dei utelukkande hadde reist til Noreg for å skaffa seg arbeid. Dette hadde tingretten store problem med å tru på, og i sakspapira kjem det fram at dei to må sjåast som mobile vinningskriminelle som bestemte seg for å stela pengar og verdiar då dei ikkje klarte å skaffa seg arbeid.

Fengsel og erstatning

«Selv om dette kan hende ikke var planen opprinnelig, er det faktiske resultat som er avgjørende for rettens vurdering av handlingen», heiter det i dommen. Påtalemakta føreslo halvanna års fengsel for begge og ynskte bilen dei to køyrde inndregen. I tillegg bad påtalemakta om at dei to vart dømte til å betala 77.000 kroner til Sparebank 1 Forsikring for erstatningsutbetaling, i tillegg til nokre mindre erstatningssummar. Forsvararane meinte derimot at inndraging av bilen ikkje hadde heimel i straffelova og at erstatningskravet frå Sparebank 1 Forsikring ikkje var tilstrekkeleg dokumentert.

Tretten månader

Dei to fekk noko strafferabatt for å ha tilstått, og difor vart fengselsstraffa på 13 månader kvar. Retten fann det ikkje prova at eigaren av bilen visste om at han skulle brukast til noko straffbart. Difor vart han ikkje dømt inndregen. Den aktuelle bilen skal vera eigd av tanta til den eine tiltalte. Dei to rumenarane må betala 3000, 4000 og 6000 kroner i erstatning til nokre av dei fornærma. Dei vart derimot frikjente frå erstatningskravet frå Sparebank 1 Forsikring. Begge dei tiltalte erklærte at dei tok tenkjetid etter at dommen fall.