Rusa mann stal bil og krasja på Voss

Ein bergensar vart nyleg dømt i Bergen tingrett etter å ha stole ein bil i rusa tilstand og krasja den på Saue på Voss.

Hendinga fann stad i mars i fjor, og då den tiltalte møtte i Bergen tingrett, erkjente han seg skuldig. I retten forklarte 35-åringen at han var på vorspiel den aktuelle kvelden, og bestemte seg for å køyra på besøk til nokre venner som var på ei hytte ein plass i Buskerud. Han køyrde heim for å henta skiutstyr, og så vidare mot hytta.

Utforkøyring på Saue

På vegen punkterte han i nærleiken av arbeidsstaden sin, og bestemte seg for å «låna» ein av bilane som høyrde til jobben. Det hadde han ikkje lov til. Mannen køyrde mot Voss, og ved Saue mista han kontroll over bilen, køyrde ned eit gjerde og enda ute på eit jorde. Han var til alt hell uskadd, klatra ut, tok med seg skia og byrja gå langs vegen til han såg ein bil som stod med nøklane på bakhjulet. Han tok bilen og køyrde vidare.

Køyrde for fort

I Aurland vart han teken i ein fotoboks midt på natta, då 35-åringen køyrde i 116 km/t i 80-sona. Etter kvart gjekk mannen tom for diesel, og då han ikkje fekk tak i venner som kunne hjelpa, såg han seg nøydd til å kontakta Viking. Ettersom han hadde lagt igjen lommeboka i bilen som punkterte, kunne han ikkje gjera opp for seg og vart teken til kontoret. Då skjønte han etter kvart at han burde koma seg heim, køyrde bilen til Flåm og tok bussen til Bergen.

Dømt i tingretten

Då mannen kom tilbake til Bergen, drog han til arbeidsplassen for å sjekka at han hadde låst etter seg. Der møtte han arbeidsgjevar og vidare politiet, og resten er historie. Han vart dømt for to tilfelle av køyring i alkoholpåverka tilstand og for å ha køyrt utan førarkort. Dette hadde han fått inndrege månaden før etter eit anna tilfelle av promillekøyring, då i Bergensområdet. Mannen vart også dømt for å ha køyrt for fort i Aurland i tillegg til ulovleg bruk av eit køyretøy som ikkje var hans og som enda med at bilen vart kondemnert etter ulukka.

Solid straff

I dommen kjem det fram at retten meiner det er særleg skjerpande at tiltalte på ny køyrde i rusa tilstand, like etter at han hadde vorte fråteken førarkortet for ruskøyring. Køyringa over den lange strekninga i mars, meiner retten «har medført stor fare som også har realisert seg ved to trafikkuhell. Det siste med store materielle skader». Straffa vart 21 dagars fengsel med to års prøvetid. Til saman må han betala meir enn 173.000 kroner i erstatning i samband med den krasja bilen, og får ikkje køyra bil på to år. Han må avleggja full ny førarprøve og må også betala ei bot på 20.000 kroner.