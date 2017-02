Natt til fredag gjekk eit jord- og steinras på fylkesveg 7, mellom Snauhaugentunnelen og Hansagjeltunnelen. Ingen vart skadd i raset, som gjekk like før halv eitt i natt. Fylkesvegen vart stengt, og fredag morgon var ein geolog på staden for å vurdera stoda. Klokka 13.00 fredag vart vegen opna for fri ferdsel etter oppryddinga.