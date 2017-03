Sel inn Ulvik som stad for psykiatrisk behandling

Ulvik arbeider for å få det private helseføretaket Incita­ til å etablera seg i heradet, med eit tilbod om psykiatrisk behandling mest mogeleg­ utan medisinar.

Nyleg var to av leiarane i Incita AS gjester i Ulvik, for å halda fram diskusjonane med heradet og for å gjera seg betre kjende i bygda. Incita starta for to år sidan med recoverybasert psykiatrisk behandling i Hurdal, og ser føre seg at det er behov for ti slike senter i landet. Styresmaktene har pålagt dei offentlege helseføretaka å koma i gang med tilbod om medisinfri behandling på dette området.

Helsegründer Ole Andreas Under­land og områdeleiar Tom Liudalen hadde tidleg i veka møte med ordførar og formannskap, og omvising i bygda.

- Me veit at et er mange pasientar som ynskjer seg ei anna behandlingsform enn den medikamentbaserte. Ulvik kom på banen, og peika på at dei kunne vera ein stad for ei slik etablering, for Hordaland, seier Ole Andreas Underland.

INSPIRASJON: Olav H. Hauge og hans sjukdomshistorie gjev inspirasjon til å arbeida for eit medikamentfritt alternativ, synest helsegründer Ole Andreas Underland. FOTO: ROLF TEPSTAD

Ei viktig historie

Representantar for heradet var i fjor på omvising ved Hurdalssjøen Recoverysenter, og fekk meir informasjon om korleis dette fungerer.

- Etter det har me sett at dette er interessant for oss, om me kan fletta oss inn i ein slik tanke­gang. Kanskje har me dei føresetnadene som skal til, seier fungerande rådmann Reidar Meel.

Ole Andreas Underland er rask med å peika på at Olav H. Hauge sitt liv er eit sterkt argument for Ulvik sin del.

- Historia hans er historia om norsk psykiatri i eit nøtteskal. Han var veldig sjuk i periodar, og fekk behandlingar i tråd med det som var vanleg i den tida. Me ser at han fekk sjukdomsutbrot etter store arbeidsøkter med diktsamlingar som vart gjevne ut. Men etter 1971 vart han ikkje lenger sjuk. Kva var det som gjorde han frisk? Kva er det som verkar, for å meistra livet, spør Underland. Svaret er opplagt synest han. Det ligg i det at diktaren møtte Bodil Cappelen, som han seinare gifta seg med, meiner Underland. Det populære diktet «Det er den draumen» handlar like gjerne om den draumen Hauge hadde om å unngå å verta sjuk att, trur han.

Meistring som medisin

- Dette er ei veldig god historie! Medisinar er ofte ikkje effektive nok, og dei har plagsame biverknader. Kanskje må me læra å leva med ein del helseplager, og læra korleis ein kan unngå å verta for sjuk. Slik må me tenkja også når det gjeld psykisk sjukdom, å læra kva som hjelper i praksis. Me vil gjerne gje hjelp, utan biverknadene ved medisinering.

Underland og Liudalen peikar på at det er mange av pasientane som sterkt ynskjer seg hjelp utan medikament eller tvang. Tilbodet Incita gjev byggjer på fem føresetnader, som handlar både om personalet og om til­bodet dei gjev.

? Halvparten av personalet skal ha kompetanse frå feltet i form av eigne erfaringar med psykisk sjukdom eller som pårørande. Andre er tilsette etter vanlege profesjonskrav.

? Pasientane får undervisning etter metodar som går under forkortinga IMR. Det står for Illness Management and Recovery, ein metodikk med betringsprosessar som er utvikla i USA.

? Fysisk aktivitet er viktig, for å styrkja kroppen.

? Eit økologisk basert kosthald.

? Turnusordningar som sikrar kontinuitet, det vil seia med­levarbasert turnus med ei veke i strekk på jobb, og deretter fri­periodar på frå 7-12 dagar.

Tankegang som passar

Hans Petter Thorbjørnsen synest­ tankegangen er svært interessant, og ser dette tilbodet også opp mot heradet sin status som ein Cittaslow-kommune. I den samanheng er bærekraft eit viktig omsyn, og sosial berekraft er også eit aspekt, minner han om. Også nærings- og bygdeutviklar Natalia Golis understrekar at tilbodet som Incita har utvikla byggjer på ein tankegang som passar Ulvik veldig bra.

Møta i Ulvik desse dagane skulle­ ikkje føra fram til av­talar av noko slag, men vertskapet håpa dei kunne koma eitt steg vidare på vegen fram til eit samarbeid. Om Ulvik vil få eit recoverysenter føreset det at det er ein kommune som legg til rette for det, peika Ole Andreas Under­land og Tom Liudalen på. Det vil i så fall verta ein stor kompetanse-arbeidsplass i Ulvik.

Helse-etablering er elles ikkje framand for Ulvik, etter at heradet for ein del år sidan arbeidde hardt for å få etablert eit rehabiliteringssenter i bygda. Tomta som vart klargjort for etableringa skal no i staden nyttast til å byggja ny sjukeheim på. Håpet er at den nye sjukeheimen står klar innan 2019.