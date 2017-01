Sider frå Ulvik dukkar opp i Berlin

Kjempemessa «Grüne Woche» i Berlin fekk ein ny tilvekst i år. - Det er jo ei ny verd!

Nils J. Lekve ser nøgd på menneskemassen som glir forbi disken. Fleire stoppar, vil smaka; «aha, sider!»

FOR FYRSTE GONG presenterer Nils J. Lekve varene sine på den enorme matmessa «Grüne Woche» i Berlin, på mange måtar ei ny verd. Men Nils tenkjer særleg på at han no kan visa fram varer han ikkje berre produserer, men også får lov til å selja når gjestene kjem til garden hans i Ulvik.

- Det er ein stor skilnad på nei og ja. Me produserer, me skaper opplevingar, og no har me også fått den siste biten på plass. Det var eit mareritt i alle år å måtta seia nei på grunn av norsk alkohollovgjeving.

Landbruksminister Jon Georg Dale er også i Berlin, og på dei mange arrangementa rundt «Grüne Woche» har han i år særleg snakka om at norsk lokalmat og -drikke og norsk reiseliv må jobba saman - til felles glede og vekst. Og Nils J. Lekve kunne ikkje ha vore meir einig; han er jo sjølv alt eit eksempel på denne kombinasjonen. Når gjestene kjem til Hardanger Saft- og Siderfabrikk, kan dei få full pakke: Opplevingar, smaking, guida tur, mat og drikke - og altså kjøpa med seg Lekve sine drikkevarer. Restauranten har plass til 90 personar - vel å merka viss dei tingar på førehand.

MINISTER-BESØK: Landbruksminister Jon Georg Dale hadde ingenting imot å smaka på Hardanger-sideren då han besøkte Nils J. Lekve på fjordregionen sin stand på «Grüne Woche» i Berlin.

OGSÅ HER I BERLIN er det sidervarianten «Kvasshovden» som særleg trekkjer til seg merksemda til folk. Heime er den bestseljaren til Hardanger Saft- og Siderfabrikk, eit døme på kor mykje design og innpakning - og kvalitet - kan bety. Men Lekve har beskjedne forventningar til kva deltakinga på «Grüne Woche» kan føra til:

- Eg lurar jo litt på salet. Men me vil presentera kva me har, og kanskje nokre turistar kjem til oss seinare, dei kan ha sett oss her. Det kan bli ein liten happening, smiler han.

Nyttig er Berlin-turen uansett. For «Grüne Woche» handlar ikkje berre om sal til dei nærare 500.000 besøkjarane, det handlar også om å møta andre norske produsentar. Heile 70 norske utstillarar utgjer i år den norske standen (fordelt på Oslo-regionen, Sørlandet og Fjord-regionen), og produkta dei bringar med seg, er mange og ulike.

- Det er nyttig å snakka saman. Me har mange felles utfordringar, seier Nils J. Lekve.

SJØLV OM UTFORDRINGANE er mange; den norske lokalmaten har solid vind i segla om dagen. Ei fersk undersøking frå Matmerk viser at salet av lokalmat og -drikke har dobla seg siden 2010. I 2016 er veksten i lokalmat og -drikke nesten tre gonger så stor som daglegvareveksten generelt. Og hele 7 av 10 nordmenn er villige til å betala ekstra for lokale matvarer.

Lekve er optimistisk på vegner av lokalprodukta, det har han vore i fleire år. Det var i 2004 han fann ut at garden hans kunne brukast til noko meir enn å vera leverandør av eple og plommer til andre. I dag er det han som må kjøpa frå andre, dei 60 dekarane dekkjer berre mellom ein tredjedel og halvparten av epla han har behov for.

ETTER Å HA PRODUSERT 2500 liter det fyrste året, klarer han i dag 75.000 liter sider (noko av dette vert destillert til brennevin). 90 prosent av salet skjer i dag gjennom Vinmonopolet, Lekve si bedrift står for to tredjedelar av all sider som vert omsett på polet. Noko går også til hotell og restaurantar. Lekve lagar også 120.000 liter eplemost. Fire hus har han bygd for å få dette til, i alt har han investert 12 millionar kroner.

Konkurransen er ikkje mer plagsam enn at fire-fem sider- og brennevinsprodusentar samarbeider i den vesle organisasjonen «Drinks of Norway». Fyrste oppgåve etter Berlin er ein felles stand på utstillinga «Smak 2017».

Nettstaden siderruta.no er eit anna eksempel på samarbeid, og i slutten av mai er det klart for «Siderslepp»; éin felles billett gjev tilgang til fleire gardar. Det er ei ny verd.