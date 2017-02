Siste Finse-vinter for Maren

Banda til Finse er sterke for Maren Skjelde, men frå sommaren vil jobben hennar vera å leia Hotell Sverre i Sandnes.

I to periodar, med til saman ti år, har Maren Skjelde (42) arbeidd ved Finse 1222, mange av åra som dagleg leiar. Men tilknytinga til Finse strekkjer seg over 20 år, og banda vil framleis vera sterke.

- Eg arbeider på Finse 1222 ut vintersesongen, men frå 1. juli flyttar eg til Sandnes og til jobben på Hotell Sverre. Men eg kjem alltid til å koma attende til Finse! Eg kan testa ut korleis det er å vera her som gjest.

Hotellet ho vert direktør for har 60 gjesterom - og er dermed litt større enn hotellet på Finse. Men aktiviteten er på sett og vis mindre enn ved Finse 1222, med sine arrangement og festivalar, til dømes.

- Det er eit byhotell, med dei forskjellane som ligg i det.

Oppvekst i Stavanger

Hotell Sverre er ein del av Kronen-gruppen, og er ei lokaleigd bedrift. Maren Skjelde set pris på det.

Tilknytinga til regionen er ikkje vanskeleg å høyra, ho er fødd og oppvaksen i Stavanger. Og med kjærast i Stavanger har byen vorte ein slags base for Maren dei siste åra.

No har dei kjøpt hus i området, og Maren treng ikkje pendla lenger på same måte som før.

- Men fine skiturar rett frå døra, får du neppe i den nye jobben?

- Eg kjem nok til å sakna Finse. Men i Sandnes er det også mogleg med fine fjellturar, og det er kort veg til Jærstrendene, nemner ho.

Ho ser føre seg at Finse vert feriestaden deira.

- Det vert nok råd å leiga seg plass, eg kjenner jo folka i området, trøystar ho seg med.

Jøkulen i sikte

Finse har lokka henne, med sin miks av kjekk jobb, kjekke gjester og personale. - Samtidig er ein tett på fantastisk natur, som eg verkeleg kjem til å sakna, seier ho. Telefonsamtalen med intervju går føre seg medan ho står og ser over på Hardangerjøkulen.

- Det finst ingen finare stad!

Åra på Finse har vore med å forma henne, meiner ho.

- Finse har vorte ein stor del av identiteten min.

- Kva er det du vil hugsa best, frå tida di på Finse?

- Det er vanskeleg å trekkja fram enkelthendingar. Det har vore ein jobb med kjekke, løgne folk, og summen av mange fantastiske turar. I tillegg har eg fått ei tilknyting til eit hotell med mange spennande gjester som også har eit sterkt forhold til staden.

Vegg i vegg med hotellet vil det reisa seg eit bygg med plass til nye husvære for dei som likar seg i høgfjellet. Tomta er sprengt ut, og arbeidet held fram så fort snøen forsvinn, opplyser Maren Skjelde.

Utvikling på Finse

- Det vert eit år med stor byggjeaktivitet. Eg er glad for at det kjem fleire leilegheiter her, for det vil verta eit flott tilskot til fritidssamfunnet Finse. Utviklinga skjer i veldig ordna former, så det vil framleis vera mogleg å nyta ro og fred i fjellområda her. Eg er veldig glad for at arbeidet har kome i gang, for det har vore arbeidd med planane i lang tid.

Når det nye bygget står klart, har truleg Finse 1222 ein annan leiar enn Maren Skjelde. Leiarjobben er alt lyst ut.

- Eg håpar det melder seg mange søkjarar - folk som likar høgfjellet og litt røft vêr!