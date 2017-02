Sjekk ut denne sofa-reven!

Reven som kom til gards på Tyssen vart både leikekompis med hunden Caro, og husvarm hjå matfar Knut. Men lukka og livet vart kort for Mikkel denne gongen.

Det var like opp under jol i fjor, i skumringstimen at Knut Tyssen, pensjonert tunelldrivar, sat og slappa av i stova på garden på Tyssen. Med eitt høyrde han noko rabalder i gangen, og gjekk for å sjå kva som stod på.

- Eg tenkte det kunne vera musefellene som klappa saman, eller noko anna. Då eg kom ut, fekk eg sjå ein rev som stod i gangen. Det er no ikkje så uvanleg å sjå rev, men ikkje inne i huset. Han var heilt roleg, såg heilt frisk ut også. Han berre rusla ut på tunet då han fekk sjå meg, fortel Knut.

FOX-NEWS?: Reven var nyfiken på fjernsynet til Knut Tyssen. FOTO: Knut Tyssen

Leikekameratar

Caro, hunden til Knut, var også i tunet denne kvelden. Han og reven fann raskt tonen.

- Like etter såg eg fyrst reven springa forbi døropninga. Så kom Caro like etter. Det verka som om dei hadde det moro saman, fortel Knut.

Reven kom på vitjing fleire gonger i jola, og på nyåret.

- Dei leikte godt, hunden og reven, ute på bøane, fortel Knut.

- Var det ein vaksen rev?

- Nei, det må ha vore ein ungdom, etter alle faktene å dømma.

Snuste på fjernsynet

- Mange lurer på kva reven seier, var det nokon lydar frå dette eksemplaret?

- Hehe, nei, det var faktisk ikkje det. Me høyrde ikkje lydar frå han, fortel Knut, som fekk oppleva at reven kom på ny husvisitt.

- Det gjekk ei stund, utan at me såg noko til reven. Det låg ein død hjort lenger nede mot sjøen, og han var gjerne ned dit og åt på det døde dyret. Men så ei natt, skjedde det att. Eg kom heim etter å ha vore på eit besøk. Då eg kom inn i stova, stod reven i kjøkkendøra og såg på meg. Caro hadde lagt seg, og ensa ikkje reven, men reven svinsa roleg rundt i stova. Han snusa mykje på fjernsynet, men elles oppførte han seg fint.

- Ingen revestrekar?

- Nei, ein finsleg kar, sånn sett, fortel Knut, som måtte husja reven ut før han fekk leggja seg sjølv.

Trist ending

Sidan kom reven på vitjingar nokre gonger, men så enda det brått for den nysgjerrige karen.

- Han vart funnen død i ein gjødselbinge, fortel Knut.

Kva som har skjedd, veit ikkje Knut sikkert. Men det hadde danna seg is på overflata, og det kan vera at reven rota seg ut på isen og fall gjennom, fortel han.

- Det var i grunnen litt trist, for det var ein artig rev. Eg trur det må ha vore ein slags blandingsrev av noko slag, seier Knut Tyssen.