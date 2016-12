Sjokkert over terroråtaket

Torjus Børsheim er i Berlin. Kvelden før terroråtaket der ein semitrailer tok livet av 12 menneske, var Børsheim og kjærasten Ingeborg Lunde på den råka jolemarknaden.

- Eg er svært glad me ikkje var på denne jolemarknaden i går kveld. Me var der sundagskvelden, fortel Torjus Børsheim frå Ulvik. Saman med kjærasten Ingeborg Lunde er han på ferie i den tyske hovudstaden.

Like før klokka 20.30 måndag kveld køyrde ein semitrailer ned fleire menneske på jolemarknaden på Breitscheidplatz i sentrum av Berlin. Plassen ligg rett ved Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, som er eit populært turistmål. Tolv personar vart drepne og 48 personar vart skadde. Tysdag morgon vart ein 23 år gammal mann arrestert og mistenkt for å ha køyrt semitraileren, men han vart seinare sett fri. Ein polsk statsborgar er funnen død i semitraileren, og mykje tyder på at traileren har vorte kapra. Jakta på personen som køyrde traileren held fram.

23-åringen skal ifylgje den tyske avisa Die Welt ha budd på eit asylmottak i Berlin, etter å ha kome til Tyskland i februar.

- Me held til på eit hotell ein kilometer frå den råka jolemarknaden. Det var sjokkerande å få meldinga om at dette hadde skjedd. At det er så nært innpå, gjer det sjølvsagt endå meir spesielt, seier Torjus Børsheim.

Han fortel at stemninga er alvorstung i den tyske hovudstaden.

- Folk er sjølvsagt sjokkerte over at dette kunne skje. Me skal no ut i Berlin og sjå kva som føregår. Men me skal prøva å gjera mest mogleg vanlege ting i dag, om ikkje let me terroristane vinna, seier Torjus Børsheim.