Sju ting du bør sjekka før du legg deg i jola

Med ein rask runde i bustaden­ kan du risikera risikoen for brann.

Eit par minutts runde i huset før tannpussen minimerer risikoen for brann i joletida. Her er sjekkpunkta.

Dobla tal brannar

Talet på bustadbrannar som skuldast open eld og varme meir enn doblar seg frå november til desember, viser forsikringsstatistikk frå dei siste fem åra frå Finans Norge.

Mange brannar i jole- og nyttårstida gjer at forsikringssel­skapet If har laga ei liste med sju enkle punkt å sjekka før du tek på pysjen eller nattkjolen.

- Du vil aldri kunna sikra deg 100 prosent mot brann. Men fylgjer du desse råda, er du eit godt stykke på veg, seier kommunikasjonsrådgjevar Sigmund Clementz i If.

1. Blås ut levande ljos

Sjå til at alle levende ljos er sløkte ordentleg før du legg deg om kvelden. Forlat aldri eit rom der det er tent levande ljos, og set ikkje levande ljos nær brennbart materiale. Det finst eit stort utval gode LED-ljos på marknaden no, noko som gjev deg ekstra­ tryggleik.

2. Skru av alle joleljosa - også på joletreet.

Trekk ut støypselet på all elektrisk jolepynt i huset når du ikkje er heime eller når du legg deg for kvelden. Ikkje slå av joletreljos med å skru på pærene. Me tilrår LED-pærer på juleljosa, sidan desse pærene gjev frå seg mindre varme og er meir brannsikre enn andre pærer.

3. Sjekk komfyren og steikjeomnen

Sjekk at komfyren og steikjeomnen er slått ordentleg av, og trekk alle gryter og kjelar vekk frå platetoppen. Dette kan også redusera risikoen for turrkoking.

4. Trekk ut støypsel på vasskokar og kaffimaskin

Sjekk at vasskokar, kaffitraktar og andre elektriske artiklar på kjøkkenet er skrudd ordentleg av, og trekk ut støypselet frå stikkontakten.

5. Ikkje lad mobilen på soverommet når du søv

Me tilrår deg ikkje å lada mobilen eller andre elektriske artiklar om natta. Viss det er nødvendig å lada om natta, bør du lada rett i stikkontakten og ikkje på soverommet. Lad på ryddig, stabilt og ikkje-brennbart underlag med optiske røykvarslarar i nærleiken.

6. Sjekk peis og andre typar omnar

Pass på at du ikkje bruker omnen som turkestativ, og at brennbart materiale er minst 30 centimeter unna peis og andre typar omnar.

7. Unngå å bruka vaskemaskin, turketrommel eller oppvaskmaskin når du søv

Me tilrår deg å ikkje bruka vaske­maskina, turketrommelen eller oppvaskmaskina om natta dersom du kan unngå det.

Kjelde: Forsikringsselskapet If