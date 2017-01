Skadehjort i Granvin kan skytast

Rådmannen i Granvin har gjeve løyve til at det kan fellast to hjortar som gjer skade på Haugse.

Olav S. Haugse har søkt og fått løyve til å fella to hjortar som gjer skade på joletreplantasjen på gnr 105/2. Løyvet gjeld ut januar månad.

I søknaden frå Haugse er det vist til at det er prøvd ut andre metodar for å halda hjorten borte, så som lys, lyd, knallskot og jaging.

Hjortegjerde er eit svært dyrt og vanskeleg tiltak, peikar søkjaren på.

Rådmannen meiner det ikkje vil trua hjortebestanden om det vert teke ut to dyr no. Desse må trekkjast frå i årets fellingskvote i området.

Også for fem år sidan vart det gjeve fellingsløyve utanom jakttid her, som førte til at det vart felt eitt dyr.