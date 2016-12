Skal kartleggja etikk og varsling

VOSS: Kontrollutvalet i Voss kommune tinga på møtet før jol ein forvaltningsrevisjon kring etikk, varsling og vernetenesta.

Føremålet med gjennomgangen er ifylgje vedtaket å få vurdert om det er etablert tilstrekkelege rutinar og regelverk på dei nemnde felta i Voss kommune, og om desse vert fylgde.

Tonen på toppen

Kontrollutvalet har også formulert ei rekkje problemstillingar for arbeidet. Fyrste punktet er å kartleggja kva retningsliner og system kommunen faktisk har innanfor etikk, varsling og verneteneste, og om desse er oppdaterte. Arbeidet skal vidare avklara i kva grad leiarar og andre tilsette kjenner desse retningslinene.

Ei avklaring om korvidt verneombodet er oppretta i pakt med Arbeidsmiljølova er eit anna punkt som skal under lupa.

Kontrollutvalet ynskjer i tillegg å få vita kva opplæring og oppfrisking leiarar og andre tilsette får i Voss kommune. I den samanheng skal søkjeljoset rettast mot både dilemmatrening og mot det som vert formulert som «tonen på toppen».

Også overfor dei som varslar om kritikkverdige tilhøve, skal tonen på toppen avklarast: korleis opplever folk i slike situasjonar «tonen på toppen»?

- Konkrete innspel

- Når de formulerer oppdraget så konkret, og i så sterk grad ynskjer å få avklara tonen på toppen, har de då fått konkrete innspel om nett dette?

- Det kan eg stadfesta at me har fått, og konkret frå dei som gjerne gjev innspel i slike saker, opplyser Oddvar Jansen (Frp), leiar for Kontrollutvalet i Voss kommune.

- Og signala i så måte er heilt klart at denne tonen ikkje er god. Noko me òg har fått innspel om gjennom lokalavisa, legg han til.

- Difor ynskjer me no å få avklara fakta i saka gjennom ein relativt omfattande forvaltningsrevisjon. I samband med denne skal me til dømes ha sju større intervju med utvalde personar som har ei rolle i kommunen sitt arbeid i høve etikk, varsling og vernetenesta i kommunen, seier Jansen.

Over sommarferien

Kontrollutvalet har sjølv skissert oppdraget til 250-300 timar, og Jansen ventar ikkje rapporten før tidleg på hausten neste år.

- Truleg til fyrste møtet vårt etter sommarferien. Deretter vil rapporten gå til kommunestyret til endeleg avgjerd, seier Jansen.

- Men normalt vil slike forvaltningsrevisjonar ha ei tiltaksliste, der rådmannen vert pålagd å setja i verk konkrete tiltak for å betra stoda.

Det er Indre Hordaland Revisjonsdistrikt som skal utføra forvaltningsrevisjonen, går det fram av Kontrollutvalet sitt vedtak.

Av møtereferatet går det elles fram at rådmann og kommunalsjefar vil vera mellom dei som sju som skal intervjuast i samband med forvaltningsrapporten.