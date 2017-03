Skigutane og Kari Traa får ny eigar

Lokale skifolk hentar ut fleire titals millionar kroner.

Active Brands, selskapet som eig både Åsnes, Skigutane og Kari Traa-merket, har fått ny eigar. Majoritetseigar Kjetil Holta har selt selskapet til oppkjøpsfondet FSN for 1 milliard kroner, melder Dagens Næringsliv.

- Berre positivt, seier skigut og gründer Hans-Engelsen Eide, som opplyser at han sjølv òg har vore medspelar i forhandlingane som ligg bak.

BERRE POSITIVT: - Ny eigar var heilt som venta, og eigarskiftet får ingen verknader for arbeidsplassane her lokalt, seier Hans-Engelsen Eide, som vil vera inne på eigarsida også heretter. Arkivfoto: Vidar Herre

Uendra for Voss

- Kva får nytt eigarskap å seia for verksemda her på Voss?

- Ingenting som helst, seier Hans-Engelsen Eide, som opplyser at det i augneblinken er godt 20 personar tilsett ved Skigutane sin gamle base på Tvildemoen. I tillegg er det ca tre årsverk ved Kari Traa-butikken på Vangen.

- Kva jobbar staben på Tvildemoen med, reint konkret?

- Funksjonane her på Voss er kundeservice, logistikk og Åsnes-biten av selskapet. I tillegg har me ein stadig aukande netthandel og noko it-arbeid her hjå oss, seier Eide, som opplyser at både han sjølv og Kari Traa har kontor i bygget på Tvildemoen.

Framleis medeigar

- Kva veit du om den nye eigaren?

- Det er eit stort føretak, styrt av gründeren Frode Strand-Nielsen, som med ca 25 tilsette mellom anna forvaltar store pensjonsfond. I tillegg kjøper fondet heile selskap, slik dei no har gjort med Activ Brands AS.

At selskapet vart selt, kom heller ikkje som noko overrasking på Hans Engelsen Eide.

- Då Kjetil Holta kjøpte Skigutane i 2010, sa han at planen var å eiga og utvikla selskapet over ein femårsperiode, og deretter selja. No vart det altså sju år, i staden. Holta sjølv, som alle oss frå gamle Skigutane, er elles med vidare på eigarsida. Så heller ikkje på dét punktet er det noko dramatikk i eigarskiftet.

Holta, som før eigde 68,2 prosent av selskapet, har no selt seg ned til 20 prosent. Eide eigde tidlegare 6,6 prosent, og sit etter salet att med ein eigardel på 1 prosent. Pluss ein pen slant pengar i handa!

Henta ut millionar

- Dagens Næringsliv skriv at ditt personlege utbyte av handelen ligg på 65,3 millionar. Er dét sånn circa korrekt?

- Det er vel nærmast matematikk, ut frå salssummen på 1 milliard. Men altså: ein god del av pengane er reinvestert i selskapet, understrekar Eide.

Utbytet for andre kjende namn i handelen er: Øyvind Lauritzen 85,7 mill kr, Bjørn Dæhlie 29,8 mill kr, Kari Traa 27,5 mill kr, Erik Hegbom 18,8 mill kr og Therese Johaug 10,3 mill kr. Stadig ifylgje Dagens Næringsliv.

I tillegg til Åsnes, Bula og Kari Traa-produkt, har Active Brands kjende merkevarer som Dæhlie, Johaug, Sweet Protection og Vossatassar under paraplyen sin.

Snart 1 milliard

Rekneskapstala for Active Brands vitnar elles om ei rivande utvikling. Frå ei omsetning på 320 mill kr i 2013, hadde selskapet 402 mill kr i 2014 og 628 mill kr i 2015, ut frå rekneskapstala i Brønnøysundregistera.

- I 2016 passerte me 800 millionar i omsetning, der kring 100 millionar var reint overskot, seier Eide til Hordaland.

- Og det stoppar ikkje der, for utviklinga framover kan bli endå meir eventyrleg. Kari Traa-produkta er akkurat no i ferd med å ta skikkeleg av både i Europa og USA. Dersom det kjem endringar her lokalt framover, vert det dermed i form av endå fleire tilsette ved avdelinga her på Voss, trur Hans Engelsen Eide.