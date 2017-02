Slik kan vintrane på Voss verta i framtida

Om 50 år kan skibygda Voss berre ha nokre få snødagar i året. Korleis førebur ski­sentera seg?

- Slik som utsleppa våre er i dag, er det liten tvil om at ski­sesongen vil vera drastisk korta ned om nokre tiår. Me går rett og slett mot ei varmare­ og våtare framtid, seier Hege Hisdal i NVE.

MISTAR IKKJE NATTESØMNEN: - Vintrane i Myrdalen har alltid variert, seier dagleg leiar John Ivar Norheim som har vakse opp på staden. - Men likevel er det klart at me må ta dette på alvor.

Vanskeleg å driva skisenter

Hisdal er hydrolog og klimarådgjevar, og var med på å utarbeida rapporten «Klima i Norge 2100» som kom ut i fjor. Utsiktene for hundreårsskiftet som vert lagt fram i rapporten, er dyster lesing. I år 2100 kan det vera 4 grader varmare i landet vårt, 18 prosent meir nedbør, og kraftigare og hyppigare­ styrtregn. Det vert seinare snølegging, og tidlegare snøsmelting. Mildvêret i fjellet vil føra til eit redusert­ snømagasin, og endå mindre­ brear. Lågareliggjande og kystnære strøk kan verta heilt snøfrie dei fleste åra, medan skianlegga må bu seg på ein svært nedkorta sesong.

- Dei største endringane vil koma på dei plassane der det i dag er lange periodar med temperaturar like under null grader på vinteren. Det vil særleg verta vanskelegare å driva skisenter i lågareliggjande, kystnære strøk. Behovet for kunstsnø vil også auka, seier ho.

GREBBE PÅ HYLLA: Med regn og plussgrader heilt til topps i anlegget til Voss Resort, er det ein roleg dag på jobb for dagleg leiar Anna Bryn og maskot Grebbe­ Hangur. - Det vil alltid vera ei utfordring å driva skisenter her på Vestlandet, seier Anna.

Eit par skidagar i året

Kva har dette å seia for våre lokale skisenter? Me skal faktisk ikkje lenger­ enn 15 år fram i tid før skisesongen på Voss ser temmeleg så annleis ut, skal me tru klimaforskarane. Etter at rapporten kom ut, laga dei eit estimat på kor mange snødagar dei ulike skisentera i Noreg kan koma til å få i framtida.

Med eit «høgt utslipp», som vil seia at utsleppa av klimagassane held fram med å auka heilt fram til slutten av hundreåret, kan skisesongen i Bavallen og Myrkdalen verta korta ned til to veker i år 2031. Om me hoppar fram til år 2071, altså om litt meir enn 50 år, trur forskarane at me berre vil ha nokre få dagar med snø i løpet av eit heilt år.

- Om kvit jol og skitur i påske­ferien er viktig for oss, må me rett og slett redusera klimagassutsleppa, seier Hisdal.

TOMT PÅ PARKERINGSPLASSEN: 19. januar, plussgrader og regn, og ein tom parkeringsplass i Myrkdalen. Berre fem dagar før var det full pudderalarm med tilreisande skituristar frå aust og vest.

Himmel og helvete

Det er torsdag 19. januar, og to plussgrader og regn i Bavallen. Ein slalåmkøyrar i regnklede vert frakta til toppen med Ekspressheisen. Elles er stolheisen tom. I dag regnar det heilt til topps i skianlegget, og det har det gjort dei siste dagane. På fredagen veka før valfarta puddersvoltne skibomsar til Voss frå heile landet for å stå på ski. Men det tok ikkje lange tida før vêret slo om att.

- Det er kort veg mellom himmel og helvete i denne bransjen!

Anna Bryn, dagleg leiar i Voss Resort­, ristar på hovudet og ler.

- No trudde me liksom at me var i gang her ... Men kva skal ein gjera, leggja seg ned å grina? Då kunne ein ikkje halde på med det her, seier ho.

SLALÅM I SLAPS: Kenny Nguyen og Taran Henriksen hadde mykje av anlegget­ for seg sjølve då dei vitja Voss Resort ein mild og regnfull tysdag i januar. - Me trudde det var masse pudder her!

Avhengige av kunstsnø

Anna har vanskeleg for å tru på dei dystre utsiktene til klimaforskarane.

- Det er klart at ein vert uroa når ein ser det slik, svart på kvitt. Men eg greier ikkje heilt å sjå dette for meg, om eg skal vera ærleg. Eg trur vintrane fylgjer ein syklus. Vinteren 1996, til dømes, fekk me ikkje opna Slettafjellet før i slutten av februar. Eg trur at det alltid vil vera ei utfordring å driva skisenter på Vestlandet­, seier ho.

Likevel vert skisenteret stadig meir avhengig av kunstsnø. 70 prosent av snøen som ligg nedst i anlegget no er kunstig, og Voss Resort har investert over 25 millionar­ i snøproduksjon. Planane er å auto­matisera kunstsnøsystemet heile vegen til toppen i Bavallen til sommaren­, for å få endå meir effektiv­ snølegging.

- Derfor kan ein faktisk seia at vintrane­ er meir stabile no enn dei var på 90-talet. På den tida hadde ikkje skisenteret snøanlegg, og då kunne dei slita skikkeleg under ein snøfattig vinter. No greier ein å kompensera for dette, så lenge ein får nokre dagar med minusgrader, seier ho.

Skituristar i regnet

Telefonen ringjer. Det er ein uroa bergensar på tråden. Dei er ein gjeng på 15 som har leigd hytte i Bavallen i helga. Men vil skisenteret klara å halda ope?

- Nei då, me skal ikkje stengja. Det er ikkje metervis med snø her, men de skal få stå på ski, forsikrar Anna.

På utsida av billettluka dukkar Taran Henriksen og Kenny Nguyen opp. Dei er nokre av dei få som kjøper­ skikort denne dagen. Det var ikkje dette dei hadde sett for seg då dei reiste frå Bergen på morgonen.

- Me såg alle pudderbileta frå førre helg på nettet, og tenkte at me berre måtte opp til Voss. Men no er det jo berre vått og kjipt her, seier Taran.

Boblejakka som ho har teke på seg var ikkje heilt rett klede for ein våt dag i løypene. Taran får låna ei Voss Resort-regnjakke av Anna, før ho og Kenny skrir i veg.

- Stå på ski skal me, uansett! Me får i alle fall heile bakken for oss sjølve ...

Vind, regn og plussgrader

Årets skisesong har mildt sagt vore innhaldsrik til no. I tillegg til fleire­ periodar med mildvêr og regn i både desember og januar, har også skisentera fått fleire stormar å stri med. Lenge var problemet at snøen rett og slett hadde blåst vekk frå toppane, og Anna og gjengen i Voss Resort måtte sjølve frakta snø til løypene med trakkemaskin og traktor.

- Vêret har kanskje vorte meir skiftande og ekstremt dei siste åra, men det er ikkje godt å seia. Me kan ikkje bruka altfor mykje energi på å tenkja på korleis ting vil vera om 50 år. Og eg trur det er vanskeleg for mange å tenkja så langt fram i tid. Det er lett å tenkja at «det ordnar seg». Men likevel må me ta det på alvor, seier ho.

Sjølv om klimaendringane ikkje nett er eit dagleg tema i skianlegget, førebur dei seg likevel på framtida. Større snøproduksjonsanlegg og høgare innfartspunkt til skisenteret kan koma godt med om snøgrensa kryp oppover dei neste tiåra.

- For nokre år sidan laga me veg opp til Tråstølen, slik at ein kan køyra bil heilt opp hit om det er lite snø i Bavallen. Og med den nye gondol­banen som no er under planlegging, vert ein frakta heilt opp til 800 meter over havet. Dette kjem godt med for inntening og aktivitet både i vinter- og sommarhalvåret, seier ho.

Ikkje vent for lenge

Skisentera har vorte meir bevisste på korleis klimaendringane kan påverka dei i framtida, meiner ­professor Carlo Aall.

Aall er forskingsleiar ved Vestlandsforsking i Sogndal, som no for tida held på med eit større prosjekt for å kartleggja korleis vilkåra for vinterturisme i Noreg vil sjå ut i framtida. Ein del av forskingsprosjektet er å ha ein dialog med ulike skisenter på Vestlandet, mellom anna Myrkdalen.

- Mitt inntrykk er at skisentera har gått frå å avvisa problema til å reagera på problema. Men dei må likevel verta meir proaktive. Ein kan ikkje venta for lenge, for plutseleg er det for seint, seier han.

Heller satsa på sommaren?

Det er fleire ting skisentera kan gjera for å kjempa for tilværet, meiner Aall.

- Dei kan skaffa eit større system for kunstsnøproduksjon. Eller meir drastisk: dei kan flytta anlegga. Det siste steget er at ein må gjera noko heilt anna, og satsa på sommar­aktivitetar i staden, seier han.

Aall trur også at framtidas snøforhold kan skapa mange «klimaflyktningar».

- Folk vil i større grad reisa jorda rundt på jakt etter den gode snøen, noko som berre vil bidra til klimagassutsleppa. Det er ein vond sirkel, seier han.

Vert ikkje skremde

I Myrkdalen vert dei ikkje skremde av kalkylane til klimaforskarane. Den ekstreme snøvinteren i 2014 sit framleis friskt i minnet.

- Eg har veldig vanskeleg for å tru at dette stemmer, seier dagleg leiar John Ivar Norheim då han får sjå tala.

Men også Myrkdalen har slite med fleire mildvêrsperiodar og regn heilt opp til toppen av skianlegget denne sesongen. John Ivar trur likevel det er lett å gløyma at vintrane har variert i lange tider.

- På 20-talet var det så varmt i Myrkdalen at dei sådde i april. Og eitt år var det tele i jorda heile sommaren.

Han syner fram eit bilete frå garden­ sin i Myrkdalen frå februar 1989, med berre bakkar og nokre små snøflekker.

- Eg trur faktisk at media har endra seg meir enn klimaet. Me hadde ikkje noko som heitte «ekstrem­vêr» før i tida, sjølv om det regna og bles aldri så mykje. Me er vorte litt meir hysteriske, seier han.

Må ha trua

John Ivar meiner likevel at me må ta klimaendringane på alvor.

- Eg seier ikkje at me berre skal tura fram slik som me vil. Men ein må jo ha trua på at det skal gå bra i denne bransjen her, seier han.

Også Myrkdalen har fleire tiltak for å møta snøfattige vintrar på ein betre måte.

- Me fokuserer mykje på å planera løypene, og drenera godt, slik at me berre treng eit tynt snølag før me kan opna anlegget. Me utvidar stadig kunstsnøanlegget. Og me jobbar med å få meir aktivitet på sommaren, slik at me kan verta ein heilårsdestinasjon, seier han.

Folk vil ha vinter på hausten

Men tiltaka er ikkje nødvendigvis på grunn av klimaendringane. Dei er der for å gje folket det dei vil ha - ein stadig tidlegare sesongstart på ski.

- På Geilo produserer dei snø i plussgrader, og mange er klare for å starta sesongen i september. Men det er jo eigentleg ein kunstig vinter, for det er jo ikkje nok snø her så tidleg på hausten. Det er temmeleg ironisk, for trafikken viser faktisk at dei fleste vert leie av å stå på ski i mars eller april. Og då kan det framleis vera to fine månader att i skianlegget, seier han.

Uansett om det vert varmare på kloden vår - meiner John Ivar at forholda i Myrkdalen er heilt spesielle.

- Sjølv om me berre ligg på 450 meter over havet, så er dette ei snøhole. Situasjonen her er ofte heilt annleis frå andre plassar på same høgd. Og slike forhold trur eg det er vanskeleg å få med i ein klima­rapport om framtida, seier han.