Slik sikrar du deg mot komfyrbrann

I løpet av fjoråret var det 132 utrykkingar til komfyrbrannar i Hordaland. - Éin enkel komfyrvakt kan løyse problemet og redde heimen din frå å gå opp i røyk, seier Per Fosse i Voss Energi.

Onsdag 8. februar arrangerast ein nasjonal komfyrvaktkampanje for å få auka merksemd rundt dei alt for mange komfyrbrannane. I fjor rykka brannvernet i Noreg ut til 3.138 brannar i private heimar, og heile 1 344 av desse var brannar eller branntilløp på komfyren.

- Mange sit nok på ei historie om då det heldt på å gå skikkeleg gale på kjøkkenet. Anten om då det ringde på døra, eller då babyen byrja å skrike på soverommet. Litt uoppmerksemd er alt som skal til for at ein brann skal blussa opp og kome ut av kontroll, seier Per Fosse ved eltilsynet i Voss Energi.

MANGE HAR IKKJE KOMFYRVAKT: Det er krav om komfyrvakt i alle hus som er bygd etter 2010. - Dette vil også seia at det er veldig mange som ikkje har dette, seier Per Fosse i Voss Energi. FOTO: Komfyrvaktkampanjen/Infratek

Krav om komfyrvakt i nye hus

På denne dagen vil Voss Energi skapa merksemd kring komfyrvakta, som er ein sensor som overvakar kokeplatene. Om sensoren oppdagar fare for brann, utløyser han ein alarm. Om ingen reagerer på denne, gjev sensoren beskjed til ein brytar om å kutte straumen til komfyren. Komfyrvakter får du kjøpt hos fleire elektronikkbutikkar, i ei rekkje kjøkkenbutikkar og i nettbutikkar.

- Det er krav om komfyrvakt i alle hus som er bygd etter 2010. Dette vil også seia at det er veldig mange som ikkje har dette, seier Fosse.

Dei eldre vert mest råka

Fosse seier at dei fleste komfyrbrannane råkar eldre menneske.

- Dei fleste komfyrbrannar skjer på dagtid og råkar eldre menneske, men flest omkjem i brannar om natta. Då er det ofte unge menneske i alkoholpåverka tilstand som blir råka. Rusa personar har svekkja dømekraft og merksemd, og kan fort sovne frå komfyren, seier Fosse.

Hald oppsikt!

I tillegg til å installera komfyrvakt, vil han oppmoda om å halda oppsikt under matlaginga.

- Skru av eller demp varmen om du blir avbrote i matlaginga, reingjer ventilator jamleg og pass på at det ikkje ligg brennbare ting for nær koketoppen. Ingen skadar seg av å venta litt på at du skrur av omnen, men mange kan ta skade om du gløymer det, seier Fosse.