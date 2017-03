Snøskred isolerer Bakka

Det har rasa mellom Bakka og Gudvangen. Kjetil Tufte er av dei som ikkje kjem seg heim.

- Det er frusterande, seier han.

Han står på kaia i Gudvangen og vil heim til Bakka. Dit kjem han seg ikkje med det fyrste.

Mindre snøskred

- Det har gått eit mindre snøskred som stengjer vegen, fortel trafikkoperatør Ken Ove Holm.

Tufte fortel at vêret er bra. Han er frustrert over at det ikkje kan opna att når skredet ikkje var større enn det er.

- Det er berre to-tre skuffer, så kan dei vera gjennom, seier han.

No vurderer Tufte å gå forbi raset om det ikkje vert ordna opp i.

Kunne ha rydda det

Snøskredet har gått på fylkesveg 241 mellom Gudvangen og Bakka.

Einaste måten å komma seg til Bakka er no sjøvegen.

Trafikkoperatør holm fortel at dei vel å vente med å gjere noko.

- Me kunne sikkert ha rydda det bort, men det rasar framleis i området og det er betydeleg snøskredfare.

Måndag klokka 12 tek Statens vegvesen ny vurdering.