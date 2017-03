Solvik-Olsen: - Eg er stolt

- I raudgrøn NTP var det sett av null kroner til Arna-Voss. No er det sett av 14 milliardar, påpeikar samferdslestatsråd Ketil Solvik-Olsen overfor Hordaland.

- For fyrste gong kjem no E16 inn i Nasjonal transportplan. Det er eg stolt over, legg han til.

Statsråden minner i den saman­heng om at Ap sine ord­førarar aldri fekk gjennomslag for prosjektet hjå sine eigne.

- Inn på kartet

- No er prosjektet sett på kartet. Før spaden går i jorda skal prosjekta gjerast betre, byggjeteikningar skal lagast, kontraktar skal utarbeidast og signerast. Dette er både tid- og ressurskrevjande, men vil pågå dei næraste åra, seier Solvik-Olsen gjennom ein e-post til Hordaland.

- Dette er ein viktig del av prosjekta, og er arbeid me ikkje kunne venta med å starta til etter 2023, slik Ap la opp til.

- Men me har mykje jobb att å gjera. På mindre enn eitt år har vegprosjektet Arna-Stanghelle auka i kostnad med nær fire milliardar kroner. Dette hemmar framdrifta. Me må klara å halda kostnadene nede, slik at me kjem heilt fram til Voss. Då må me både jobba med dei tekniske løysingane og med dei fordyrande krava kommune­politikarar har lagt på prosjektet.

- Tryggare veg

Samtidig er den eksisterande vegen ikkje gløymt dei siste åra, minner Solvik-Olsen om.

- Det er gjort tiltak både for tryggleik og ras. Resultata har også vist att. På fem år frå 2008 til 2012 var det 18 tragiske dødsfall på vegen. Siste fire år, 2013-16, er det to. Framleis to for mange, men utviklinga går i rett retning, påpeikar statsråden.

- Men me er ikkje nøgde. Derfor skal det brukast enorme midlar i åra som kjem!