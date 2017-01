Sommartoget kjem til Voss

NRK-toget skal innom 40 stasjonar og 17 fylke i sommar.

I år parkerer NRK sommarbåten, og tek toget i plassen. I løpet av åtte veker skal eit spesialbygd togsett innom 40 stasjonar og 17 fylke, skriv NRK. Og Voss er mellom stasjonane som kan venta seg eit besøk. Sommartoget skal også innom Finse og Flåm. NRK skriv at dei ynskjer tips om plassane dei skal innom, til dømes om artistar frå staden, lokal mat og drikke eller andre hendingar som kan vera av interesse.

Minutt for minutt

Etter at Sommarbåten vitja plassar langs kysten i fjor, er det innlandet sin tur til å visa seg fram i år. NRK opplyser at Sommeråpent vil senda direkte frå perrongen kvar kveld, og at reiseradioen vil senda frå stasjonen kvar morgon. I tillegg skal sjølvsagt heile togreisa sendast i kjent stil - minutt for minutt.

Desse får besøk

Toget skal innom desse stasjonane, i denne rekkjefylgja: Rognan, Mo i Rana, Trofors, Grong, Steinkjer, Hommelvik, Støren, Oppdal, Dombås, Åndalsnes, Vinstra, Moelv, Rena, Alvdal, Røros, Tynset, Elverum, Kongsvinger, Grorud, Eidsvoll. Gran, Flå, Finse, Flåm, Voss, Ål, Hønefoss, Stokke, Porsgrunn, Notodden, Nelaug, Marnardal, Brusand, Sira, Vennesla, Bø. Vestfossen, Ås, Råde og Sarpsborg.