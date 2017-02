Sp støttar flaumforlik

Senterpartiet si gruppe kjem til å støtta fellesframlegget frå Ap og SV i flaumsaka i kommunestyret torsdag.

Dette er klart etter medlemsmøtet i partiet måndag kveld.

- Me hadde ein god og grundig debatt, men heile partiet samla seg bak standpunktet, opplyser Sigbjørn Hauge, som også er varaordførar i Voss kommune.

Med Senterpartiet sine ni røyster, pluss 16 frå Ap og to frå SV, vil fellesframlegget uansett ha 27 røyster og klart fleirtal mellom dei 43 folkevalde i Voss kommunestyre.

Eit nytt punkt 8

Ordlyden som Ap og SV tidlegare har slutta seg til er i sju punkt, der all diskusjon kring kraftverk og finansieringsløysingar er parkert. Kreftene skal i staden setjast inn på å finna løysinga som gjev beste flaumvernet i Vossavassdraget, og denne er det NVE som skal fastleggja, raskast råd.

- Frå Senterpartiet vil det likevel verta lansert eit ekstrapunkt, retta mot konsekvensane for Straume og områda lengst vest i Bolstadfjorden. Nøyaktig ordlyd her er ikkje formulert enno, men skal sjølvsagt føreliggja i god til før kommunestyremøtet, seier Hauge.

- Må ikkje trekkja ut

- For Senterpartiet sin del er det også heilt avgjerande kva framdriftsplan NVE legg opp til for arbeidet dei skal gjennomføra, seier Sigbjørn Hauge.

- Denne planen skulle etter tidlegare tilbakemelding ha førelege i går, i forkant av vårt medlemsmøte, men gjorde ikkje det. Men me håpar stadig at framdriftsplanen kjem innan torsdag, når saka skal til kommunestyret for avgjerd. For saka treng tempo, me kan ikkje risikera at det no trekkjer ut i det uvisse med konklusjonane for korleis det beste flaumvernet kan skapast!

DEI SJU PUNKTA:

1. Voss kommunestyre viser til studiet og utgreiinga av ulike flaumdempande tiltak i Vossavassdraget og ynskjer at NVE føretek ei nærare utgreiing og kvalitetssikring av dei mest aktuelle flaumdempande tiltaka.

2. Det vert vidare vist til brev frå NVE datert 13. februar og lagt til grunn at utgreiingsarbeidet vert ferdig innan den skisserte fristen. (Her forskotterer me at NVE er tydleg på fristar i brevet som kjem om ei veke).

3. Utifrå den informasjon som føreligg, ynskjer Voss kommune at ein undersøkjer nærare flaumtiltak oppstraums Vangsvatnet, samt at ein ser nærare på alternativet med ein bypass-tunell med inntak ved både Palmafossen- og Rongsfossen kraftverk med utløp i Vangsvatnet. Dette tiltaket må inkludera flaumtunellar nedstraums Vangsvatnet.

4. Nærare kostnadsvurdering og mogleg finansiering må vera ein del av utgreiingsarbeidet.

5. Voss kommune meiner at det må etablerast eit nasjonalt fond for klimatilpassing som kan hjelpa kommunar som får store utfordringar grunna dei klimaendringane me står framfor.

6. Finansiering av flaumtiltaka vert å koma tilbake til i eiga sak, så snart Voss kommune og NVE har konkludert i val av tiltak.

7. Voss kommune ber om at planlagde tiltak for flaumvern på Evanger og ved Elvegata må gjennomførast snarast mogleg og det same gjeld andre tiltak som kan gjennomførast i påventa av eit varig flaumvern for Vossavassdraget.