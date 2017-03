Stengt på Vikafjellet og Hardangervidda

No er det stengt for personbilar over Hardangervidda, og Vikafjellet er stengt for alle køyretøy.

Kring klokka 05.00 tysdag morgon vart rv. 13 over Vikafjellet stengd på grunn av uvêr. Det melde Statens vegvesen på Twitter. Vêret påverkar også fleire av dei andre fjellovergangane mellom aust og vest. Klokka 11.30 vart det innført kolonnekøyring på rv. 7 over Hardangervidda, før vegen vart stengt for køyretøy under 7,5 tonn klokka 12.45. Elles er det kolonnekøyring for større køyretøy over rv. 7. I tillegg er det kolonnekøyring over rv. 50 Hol-Aurland og på E134 Haukelifjell. E16 over Filefjell er open. På rv. 52 over Hemsedalsfjellet kan det verta innført kolonnekøyring på kort varsel, melder Vegvesenet.

