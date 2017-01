Stor skredøving på Voss til helga

Eit firma på skitur i bratte bakkar på Voss, hamnar i eit snøskred, og det vert slått full alarm. Det skjer komande helg, men tid og stad er hemmeleg.

Me veit at øvinga finn stad i Voss Resort sitt skianlegg, men øvingsleiar Jan Erik Grande i Norske Redningshunder, vil ikkje røpa nøyaktig kvar i anlegget dei skal øva, eller når alarmen går i løpet av helga som kjem.

Omfattande øving

Scenariet for øvinga er temmeleg realistisk. Eit firma er på tur til Voss, og kollegiet har teke turen på ski. Dei har skride inn i eit bratt lende, og her har eit skred vorte løyst ut. Berre éin i laget går klar snømassane, medan resten vert tekne. Han varslar naudetatane som rykkjer ut.

- Me har slike øvingar årleg, men øvinga til helga er noko meir omfattande enn vanleg. Ho er ein del arbeidet med å forma ein felles mal for søk etter folk i skred, i anlegga Voss Resort, Myrkdalen, Eikedalen og Røldal. Alle naudetatane med på øvinga, men det er berre leiarane som er kjende med detaljane i øvinga, som til dømes stad, omfang og tidspunkt. Dette for å gjera øvingssituasjonen mest mogleg realistisk i høve til kva ein kan oppleva i røynda. Me kjem til å øva på heile prosessen, frå nokon varslar over telefonen, til ein blæs av, når område er søkte gjennom og alle er gjort greie for, fortel Grande.

Trena på «alt»

Det betyr at politi, brannvern, Røde Kors, Norske Redningshunder, ambulansetenesta, både den rullande og dei luftborne, og skipatruljen er involvert i øvinga.

Personar vert lagde ut i terrenget, som såkalla «markørar», og deltakarane vil trena på kritiske variablar som tid, logistikk, kommunikasjon og pasienthandsaming, eller sagt med andre ord, det meste som er aktuelt å utføra under ein liknande situasjon i røynda.

- Tidlegare har me gjerne hatt øvingar noko nærmare påsketider. Det er vel og bra, men skred kan gå når som helst, og med ei øving no, vil me kunna trena meir under andre tilhøve, til dømes at dagane er kortare, og det er gjerne dårlegare vêr, fortel Grande.