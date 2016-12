Stormfull jolehelg i vente

Det kjem til å dra seg til på fjellovergangane fredag ettermiddag, med uvêr og vanskelege køyreforhold.

Torsdag kveld var det kolonnekøyring på fleire av fjellovergangane, og nokre av dei måtte til og med stengja heilt for ferdsel, grunna uvêret. Fredag føremiddag er det eit litt rolegare vindauge, før det i fylgje Vegvesenet og meteorologisk institutt brakar laus att ut over ettermiddagen med nedbør og vind.

Vanskelege køyreforhold

Det er vidare varsla styggevêr i romjula også, med både kraftig vind og mykje regn, og det er sendt ut fylgjande OBS-varsel for Hordaland: «Fredag ettermiddag økning til sørlig liten storm, sent fredag kveld minkende. Fredag og lørdag fremdeles vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge pga vind, snø og snøfokk. Lørdag ventes vindkast på 20-25 m/s innover land. Fra lørdag ettermiddag til søndag morgen ventes vannstand på 60 til 70 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen.»

På Trafikkmeldingar var dette status for nokre av vegane i våre område fredag klokka 11.15:

E16 Filefjell: open.

Vikafjellet: Kolonnekøyring grunna uvêr.

Haukeli: open.

Hardangervidda: kolonnekøyring grunna uvêr.

Hemsedal: open.

Aurland-Hol: open, men her kan det verta innført kolonnekøyring på kort varsel.

Hald deg oppdatert på denne linken: http://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldinger?rapportid=604&type=utvalgt