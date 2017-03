Stortingsinnstilling om jordbruk utsett

Næringskomiteen på Stortinget leggja fram innstillinga si til endringar i regjeringa sitt forslag til jordbruksmelding torsdag. No treng dei meir tid i handsaminga av saka og fristen er utsett til 6. april.

- Når dei ikkje klarar å verta einige etter to månadar, er det grunn til å spørja om dei har prøvd skikkeleg. Dette er svært uheldig, og ikkje minst uforskamma overfor jordbruket, som har venta på handsaminga av denne meldinga, seier komitéleiar Geir Pollestad (Sp) til NRK Rogaland.

Han meiner tida no vert tida knapp for heile landbruksnæringa, som er i ferd med å forbereie jordbeuksoppggjeret. Kprdbruksmeldinga, som regjeringa la fram i desember, har blitt møtt med protestar frå mange bønder. 28. mars skal stortinget gå inn for ei endeleg jorubruksmelsing.