Svartavatnet hamnar i Torfinnsvatnet

Voss Energi AS vil føra Svartavatnet og Kroka­tjørna over i Torfinnsvatn. NVE rår Olje- og energi­departementet til å gje grønt ljos.

NVE rår samstundes OED til å avslå Nordkraft Prosjekt AS sin søknad for Møyåni kraftverk.

SAMLAR TIL TORFINNSVATNET: Voss Energi vil samla vatn frå Svartavatnet og Krokatjørnane i kraftmagasinet Torfinnsvatnet. I dag renn Svartavatnet i nordvest, til Songrøvatnet og vidare til Kvålsdalstjørni på veg til Hamlagrø­vatnet. Krokatjørnane renn ut nordvest i Horgatjønni. Ein terskel og nokre kanalar vil senda det til Torfinnsvatnet i staden. FOTO: YNGVE TRANØY, VOSS ENERGI

Straum til 755 hushald

- Det er positivt at NVE rår departementet­ til å gje oss konsesjonane. Me har søkt om å overføra vatn frå både Svartavatnet og Krokatjørna, til Torfinnsvatn, som er reguleringsmagasinet til Hodnaberg kraftverk, fortel leiar i Voss Energi, Rune Nesheim.

Han seier til Hordaland at han har god von om at konsesjonen vil gå gjennom i departementet, men tek det ikkje for gitt enno. Når dei eventuelt kan ta fatt på arbeidet, er også usikkert, og knytt til kor lang tid departementet brukar.

- Det overførte vatnet frå Svartavatnet og Krokatjørna vil ha ein samla stillingsenergi som vil gje kring 15,5 GWh ny, for­nybar kraft i Hodnaberg kraftverk, fortel prosjektleiar Yngve Tranøy i Voss Energi.

Dette svarar til straumfor­bruket til om lag 775 norske husstandar. Krafta vil vera 100 prosent regulerbar.

Tranøy fortel at anleggskostnadene for overføringane er rekna til kring 40 millionar kroner

Redusert opplevingsverdi

I dag renn Svartavatnet ned i Songrøvatnet, og er ført vidare i ein eldre vasstunell nordover til Nedre Kvålsdalstjørni.

Voss Energi vil byggja ein terskel­dam i orfallsosen av Svartavatnet i vest, og føra vatnet i tunell­ austover til Torfinnsvatnet. Det er lagt opp til krav om minstevassføring i det gamle elvelægjet på 5 prosent av den årlege middelvassføringa, som vil seia like under 70 liter i sekundet. Tranøy opplyser at det midt i dalen mellom Svartavatnet og Songrøvatnet er venta ei restvassføring på kring 30 prosent av vassføringa i dag etter overføringa.

Meir stabilt

Tranøy fortel at Svartavatnet ikkje vil verta nedtappa og få ei synleg turrlagd strandsone i periodar­.

- Tunellen vil berre ta det vatnet som vil elles ville runne i elva. I den grad vassnivået vil verta endra, så vil det verta meir stabilt. Med ny vassføring, og då ei minstevassføring mot Songrøvatnet, så vil dette gje visuelle effektar, og det vil verta mindre vatn, men det er samstundes eit monaleg restfelt nedover mot Songrøvatnet, og me meiner vinsten av ny fornybar kraft er større enn ulempa ved at me må endra vassføringa mellom desse to vatna, fortel han.

Negative fylgjer

I Krokatjørna vil Voss Energi støypa ein mindre terskeldam i eine enden, og føra vatnet mot Torfinnsvatnet i ein kanal.

Dei negative fylgjene av tiltaka er i hovudsak redusert vass­føring nedstraums for Svarta­vatnet i vest, og med dette redusert opplevingsverdi for folk som nyttar området til fotturar, jakt og fiske, skriv NVE.

Dei skriv også at manøveren i Krokatjørna vil kunna skapa utfordringar for fisken i Horga­tjørni, då endringa vil gje redusert vassføring inn i denne.

NVE meiner likevel at dei landskapsmessige endringane vil verta heller avgrensa etter at anleggsperioden er over og området er sett i stand.

- Større vinst enn ulemper

Samla sett vurderer NVE at vinstane­ ved overføringane i høve til dei allmenne og private interessene, er større enn skadane og ulempene. NVE legg vekt på at tiltaka vil auka produksjon av fornybar energi med avgrensa miljøeffektar, og gje betre utnytting av vasskraftressursane i eit alt utbygt vassdrag.

Møyåni får fred

Samstundes meiner NVE at departementet­ ikkje bør gje konsesjon til Nordkraft Prosjekt AS, til å byggja Møyåni småkraftverk, der planen er å henta kraft frå elva Møyåni. Elva renn frå Kvålsdalstjørni og ned i Hamlagrøvatnet ved Langaneset.

NVE meiner at inngrepa i eit viktig friluftsområde vil bli for store. Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga og endeleg vedtak. Grunnen er at dette er ei sak som handlar om å overføra vatn frå eit vassdrag til eit anna. I forslag til vilkår for konsesjonen legg NVE opp til at konsesjonen vert gjeven i uavgrensa tid, og at vilkåra kan takast opp til revisjon etter 30 år.