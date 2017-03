Sverresplass «ute av drift» fram til sommaren

1. oktober skal Sverresplass vera klar i ny drakt, men før det må vossingane bu seg på endra køyremønster på Vangen.

Over helga startar det førebuande arbeidet med ny Sverresplass og nytt ljoskryss. Midtrabattar, skilt og diverse anna skal bort, slik at arbeidet kan starta for fullt natt til måndag 13. mars. Frå då av og fram til sommarferien, vert det stengt for innkøyring frå Uttrågata, og køyrebanen forbi Statoil vert innsnevra i retning Langebrua. Til gjengjeld vert Vangsgata opna opp for tovegstrafikk.

SLIK VERT DET: Slik skal Sverresplass og krysset Uttrågata - Strandavegen sjå ut når arbeidet er endeleg ferdig 1. oktober. Meir plass og trivnad for mjuke trafikantar, men òg betre svingradius for tunge køyretøy. ILLUSTRASJON: Statens vegvesen

Stort arbeid

Arbeidet ber det noko omstendelege namnet Prosjekt E16 rv. 13 Vossapakko. Prosjektansvarleg Eirik Røthe i Statens vegvesen fortel om eit stort og omfattande arbeid som skal gjennomførast frå no og fram til fellesferien startar i juli.

- Me skal vera klare til å setja på trafikk på Sverresplass til sommarferien, men arbeidet vil halda fram slik at alt skal stå ferdig til 1. oktober. Då skal kantstein, skiferlegging, planting, sykkelparkering, benker og alt vera klart.

Betre framkomst

Krysset Uttrågata - Strandavegen vert ljoskryss også i framtida. Ei tid var det snakk om å laga ei rundkøyring i dette krysset, men dei planane vart lagde vekk.

- Ja, det hadde mellom anna med siktkrav og krav til avstand frå gangfelt til rundkøyring å gjera. Så ljoskryss vert det, med betre framkomst for tunge køyretøy enn i dag.

Heile Sverresplass skal verta meir og betre tilpassa gåande og syklande. Felta framfor Domusbygget og Endeve vert utvida, parkeringsplassane framfor Domusbygget vert borte, og det vert planta og pynta på ein heilt annan måte enn i dag.

Binda kryssinga saman

Framfor Domus vert det òg sett opp sykkelparkering og benker. Gangfeltet inn mot krysset Vangsgata-Strandavegen vert flytta nærare krysset enn det er i dag. Det er for å binda kryssinga meir saman. Kantstein og skifer vert nytta gjennomgåande der det ikkje skal vera plen, tre og busker.

Tovegsløysinga mellom Vangsgata og Strandavegen vert berre mellombels. Når det nye krysset er klart, vert det berre høve til å køyra inn i Vangsgata frå Strandavegen, men Røthe lovar ei litt smidigare innkøyring enn i dag.

Meir arbeid

I fyrste omgang er det arbeidet på Sverresplass som startar opp. Men seinare i år skal det også gjennomførast arbeid ved Vangskyrkja, på begge sider av Langebrua, og i Lundarosen. Her skal krysset Strandavegen-rv. 13 «strammast inn» for å få ned farten. Autovernet skal fjernast og anna rekkverk setjast opp, for å betra sikten inn mot gangfeltet i Strandavegen.