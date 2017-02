Synnøve Kvamme i ny NRK-serie

I NRK-serien «Min Natur» viser Synnøve Kvamme fram dei finaste fjellområda ho veit.

I den nye naturserien som kjem på NRK får åtte naturentusiastar formidla sine beste naturopplevingar gjennom fire episodar. Serien er laga av filmskaparane Nævra og Beck Lande, og fyrste episode som kjem no på tysdag handlar om fjellet. Her tek Synnøve Kvamme oss med på tur til sine favorittområde.

- Dei fyrste opptaka var i juni, og då tok eg dei med opp til mitt barndomsparadis på Kvanndalsstølen. Me gjekk frå Almenningane på Vossasida, og eg viste dei «monstermastene» som går gjennom området. Mastene markerer sjølve starten på mitt miljøengasjement, det var dette som opna auga mine. Det var veldig kjekt å få visa fram kva dette faktisk handlar om, i plassen for å berre fortelja om det, seier Kvamme.

På tur til Oksen

Synnøve tok også med seg serieskaparane til Øystesevassdraget i Kvam.

- Vassdraget er trua av to utbyggingar, og her snakka me litt om det store utbyggingspresset på norsk vassdrag i dag, seier Kvamme.

På dei siste opptaka som fann stad i oktober i fjor, tok dei turen til det som har vorte Synnøve sin nye favorittplass etter at mastene kom gjennom området med Kvanndalsstølen.

- Eg tok dei med til Oksen, som har vorte mitt nye favorittfjell. Her kan eg koma meg litt vekk frå mastene. Også er det ein utruleg vakker plass, seier ho.

Sjølv om masteengasjementet er det Synnøve er mest kjend for, vert det ikkje berre «maste-snakk» i serien.

Set stor pris på

- Eg fekk fortelja om kva fjellet har å seia for meg personleg, og kvifor det er så viktig å ta vare på det. Me snakka også om kva som er dei største trugslane mot norske fjell i dag, og såg litt framover. Eg sett utruleg stor pris på at eg fekk sjansen til dette, seier ho.