Telefonrevolusjon lettar politiarbeidet

Nye digitale verktøy som appar og iPhone gjer kvardagen til politiet lettare og granskingsarbeidet raskare.

I samband med Politireforma, vert det rulla ny ut nye digitale verktøy til bruk i det daglege politiarbeidet i Noreg.

Mellom verktøya finn me iPhone-telefonar, og dei er utstyrte med ulike applikasjonar og program som gjer politiet betre til å arbeida på digitale plattformer, på ein ny, og ikkje minst raskare måte.

RASKARE SVAR: Ved bruk av nye måtar å kommunisera bevis og funn på, kan politiet spara tid og arbeid. Eit fingeravtrykk, til dømes, kan sjekkast langt kvikkare ved bruk av ein telefon og internett.

Telefonrevolusjon

Sist veke vart tenestefolka på Voss instruerte i bruken av den nye verktøya, og instruktør frå Flora politidistrikt, Kjell Magne Barsnes, forklarer korleis og kvifor noko så vanleg og enkelt som ein telefon skal vera ein liten revolusjon for ordensmakta. Han held kurset «Politiarbeid på staden».

- Oppgåver når me er ute på ein åstad er å sikra spor, gjera opptak av vitneobservasjonar, ta avhøyr, og registreringsarbeid som fotografering og notat. Tidlegare ville me deretter dra attende til kontora, førebu avhøyr og arbeida vidare med å overføra fingeravtrykk og liknande, slik at spora kan sjekkast vidare. Med ein telefon som dette, gjer du mykje av dette arbeidet på telefonen. Til dømes kan avhøyr gjerast på telefonen, me kan fotografera, senda bilete og me har via appar tilgang til ulike register og tenester. Me kan faktisk også få sjekka fingeravtrykk langt kvikkare, fortel han.

Gammalt og nytt

Nett det får me ein demonstrasjon av. Politibetjentane ved Voss lensmannskontor Martin Nordeide og Hilde Aspen sikrar seg fingeravtrykka frå ei vinflaske på ein konstruert åstad. Dei brukar ein gammal metode for å festa fingeravtrykka til ein slags gummismurning dei kliner på flaska. Når gummien har herda, dreg dei den av flaska, og fingeravtrykka er lett synlege på andre sida. Så kjem det nye: Aspen fotograferer avtrykket og kan senda det rett til eit register for vidare identifisering.

- Det står att å sjå kor mykje tid me eigentleg sparer ved å bruka nye verktøy slik, men dei er gode hjelpemiddel til å gjera viktig arbeid betre ute på åstaden, seier Aspen.

- Godt gammalt politiarbeid kombinert med nye digitale verktøy. Det er ein revolusjon for oss, slår Barsnes fast.

Trygge verktøy

Han får medhald av lensmann Ivar Hellene.

- Dette lettar arbeidet vårt i ei rekkje tilfelle, og ein kan jo spørja seg om ikkje me skulle teke i bruk slike verktøy tidlegare. Eg meiner me burde hatt heile rekkja av Iphone-versjonar, men dette har dels handla om tilgang på ressursar, seier han.

Eigne telefonar

No får alle tenestefolka sine eigne personlege arbeidstelefonar, som er rigga med applikasjonar, program og tenester dei kan bruka i arbeidet. Telefonane er i tillegg låsbare og krypterte og kan faktisk også fjernslettast.

- Det handlar, som Hellene er inne på, også ein del om at alle måtane me jobbar på må vera trygge av omsyn til personvern og datatryggleik, trekkjer Barsnes fram som noko av forklaringa på at ein ikkje har vore tidlegare på banen når det gjeld å ta i bruk ny teknologi.

Restar av storsatsing

Han fortel at dei nye digitale verktøya er noko av det som overlevde «Meirverdiprogrammet», eit prosjekt som skulle lyfta politiet på alt innan IKT, men som ikkje vart nokon suksess og som stoppa noko opp, ifylgje Barsnes.

- Desse telefonane og måtar å bruka dei på slik me har vist her i dag, er likevel noko av det som vil overleva frå Meirverdiprogrammet, fortel han.

- Ser ingen problem

Tillitsvald i Voss lensmannsdistrikt, Håvard Skattum, fortel at dei har etterspurt meir bruk av digitale verktøy, og at dei no gler seg til å koma i gang.

- Det er kanskje ikkje ein revolusjon, med tanke på at dette er teknologi som har vore nytta ei stund no. Men for oss er det til stor nytte, og eg ser ikkje ulemper. Tvert imot, me er godt nøgde, det er praktiske gode verktøy som hevar kvaliteten på arbeidet vårt, og er ein heilt naturleg bruk av dagens teknologi. Det er noko heilt konkret som kjem i kjølvatnet av Politireforma, og me gler oss til å koma i gang, seier Skattum.