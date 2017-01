Tenåringar i lågare sosiale lag drikk meir

I ein fersk studie frå Folkehelseinstituttet kjem det fram at ungdom i lågare sosiale lag drikk meir alkohol enn andre. - Me fann eit tydeleg mønster: Tenåringar med lågt utdanna foreldre drakk alkohol hyppigare og vart langt oftare fulle enn andre. Dei hadde også ein tidlegare alkoholdebut, seier Hilde Pape, forskar hjå Folkehelse- instituttet. Ho har utført studien saman med Thor Norström frå Stockholms universitet/Folkehelseinstituttet og Ingeborg Rossow frå Folkehelseinstituttet. Svara i undersøkinga synte også at ungdom i lågare sosiale lag opplevde at foreldra var noko mindre omsorgsfulle og støttande, og at dei hadde ein slappare stil i oppdraginga samanlikna med kva ungdom elles opplevde. Fleire av ungdommane i lågstatus-grupper opplevde også større aksept for tenåringsdrikking. 18.000 ungdommar i alderen 13-18 år vart spurt om alkoholvanar i spørjeundersøkinga som studien byggjer på, og deltakarane var elevar frå 82 ulike skular fordelt på 16 norske kommunar over heile landet.