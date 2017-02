Tidenes byggjeboom på Voss

Byggjeaktiviteten på Voss er historisk høg. Meir enn 20 større prosjekt er under fullføring, og samla byggjepris ligg på 2 milliardar kroner.

Nye Voss gymnas er klart største enkeltprosjekt, kalkulert til drygt 500 millionar kroner. Her har arbeidet rett nok pågått over fleire år, delvis parallelt med eit tilsvarande prosjekt i Skulestadmo, der Voss vidaregåande skule vart fullført i fjor haust. Begge skulane i regi av Hordaland fylkeskommune, og med ein prislapp på ca ein halv milliard kvar.

ELVEGATA: Her, på tomta til det tidlegare Madsenhuset, er det Vestbo som byggjer. Pris: 60 mill kr, minst!

Offentlege prosjekt

Av offentlege prosjekt er det elles Vossabadet som ruvar mest på lista. Totalprisen vart summert til 133,5 millionar då Voss kommunestyre vedtok bygginga sist sommar. Vidare er kommunen i sluttføringa av tre andre store byggjeprosjekt: Lundhaugen barnehage, «Nye Gjerdebu» og nyeskulen på Sundve, som no har fått namnet Vossestrand barne- og ungdomsskule. Totalt har Voss kommune dermed byggjeprosjekt i gang for tett opp mot 300 millionar kroner.

Utbygginga av det nye knutepunktet på Voss er eit anna gigantisk offentleg prosjekt, men som enno berre er i startfasen. Fyrste byggjetrinn, med terminalbygg og haldeplassar for buss og taxi, er åleine kostnadsrekna til 43 millionar. Men samstundes med dette vert det også bygt fundament for nedre stasjon av den nye Hangursbanen. Øyvind Wæhle i Voss Resort opplyser at Voss Gondol sin bit utgjer ca 20 millionar.

I oversynet vårt har me også plassert det påemna fjernvarmeanlegget under offentlege prosjekt, då utbyggjar Hordaland Bioenergi er eigd av Voss Energi (kommunalt selskap) og IHM (interkommunalt selskap). 35-40 millionar reknar dagleg leiar Katharina Månum med at utbygginga skal kosta, og planen er at anlegget (med varmesentral på Gjernes) skal vera oppe og gå innan jola 2017.

PARK PANORAMA: Byggjepris 100 mill kr, innflytting til sommaren.

Nyre og Myrkdalen

Den verkeleg lange lista gjeld likevel private utbyggingar av ulik art, dei fleste med hytter eller bustader som føremål.

Lista er toppa av aktiviteten på Nyre og i Myrkdalen Fjellandsby, som begge summerer aktiviteten for 2017 til 200 millionar når både igangsette og planlagde prosjekt for året er summert.

På Nyre dreiar dette seg i hovudsak om leilegheiter i lågblokker, kan Ove Håland i Nyrefeltet AS fortelja.

I Myrkdalen inkluderer summen fullføring av Torggarden, utbygging av Nyestølsteigen og Klypeskogen, og påemna bygging av Kilegarden og Klypeteigen. Alt saman ifylgje eigedomssjef Nils Akselberg.

På Vangen er utbygginga i Handelslagskvartalet (Hestavangen 3) det største private prosjektet no i 2017, ei utbygging som både omfattar næringsdelen i dei to nedste høgdene og diverse nye etasjar med bustader oppover i systemet. 140-150 millionar er utbygginga summert til, kan utbyggjar Edvin Haugsbø fortelja.

NYE VOSS GYMNAS: Byggjepris 500 mill kr, minst. Nyanlegget skal vera bruksklart til neste skuleår.

Full fart på Vangen

Ruvande på lista er elles Park Panorama på Vangen og eit tilsvarande bustadprosjekt i Hangursvegen Terrasse, på tomta der Hangursbanen sin nedre stasjon tidlegare stod.

Lengst aust på Vangen er det òg store planar. Vestbo er godt i gang med 20 bustadeiningar i blokk på tomta der Madsenhuset tidlegare stod, og litt lengre oppe i Elvegata skal Montasje Kompagniet snart i gang med eit tilsvarande prosjekt på Haarduksvæveriet sitt tidlegare område.

Men også eit tredje prosjekt av stort omfang er i gang her aust på Vangen. Voss Kommunikasjon sitt bygg i Uttrågata er under full renovering, og i etasjane oppover skal det koma nye husvære, og her er fleire aktørar involvert. Tore Nyborg i Voss Kommuniasjon stipulerer ombygginga i hans lokale, pluss den tilknytte fysioterapiverksemda, til 10 millionar. Lengre oppe i bygget er det Atec Voss som er tiltakshavar, og prosjektet omfattar både renovering av eksisterande leilegheiter og bygging av tre nye i ei ekstra høgd. Zoran Blagojevic stipulerer prosjektet til nye 10 millionar.

MYRKDALEN: I fjellandsbyen skjer det utbyggingar for 200 millionar, med sentrumsutbygging og mange leilegheiter..

Blagojevic har i tillegg eit heilt anna prosjekt gåande parallelt, i Gjernesvegen. Der er fire einmannsbustader under oppføring. Kostnad: ca 15 mill.

I Karibyen vert det òg bygt nytt heile tida. Bygginga no i 2017 dreier seg om knapt 20 millionar, opplyser Øystein Måkestad på Voss Byggsenter. Selskapet har i tillegg eit bustadprosjekt i Seimsbardet under fullføring, prislapp 15 mill.

BAVALLEN: I Bavallen rullar og går utbygginga, aktiviteten i 2017 er stipulert til 78 mill kr.

Hytter og kulturgrend

Utover på bygda er det helst hytter det dreier seg om. Eller i stor grad fritidsbustader i fellesprosjekt, som det i all hovudsak dreiar seg om både i Myrkdalen og Bavallen. I Voss Hyttegrend, ved NM-arenaen i «Aosen», er det enn så lenge enkelthytter som vert bygde. - Og me er snart oppe i 60 stk totalt, seier Knut Vike, dagleg leiar og styreleiar i Voss Hyttegrend.

- Men også me merkar no auka etterspurnad etter mindre og enklare fritidsbustader til ein rimelegare pris. Når me skal i gang med neste byggjetrinn, nede ved stadionsområdet, vurderer me difor eit prosjekt med fritidsleilegheiter me òg, seier Vike. Han trur endringa i etterspurnaden kan forklarast med at eigarar av store hytter har oppdaga at det faktisk fylgjer ein god del vedlikehald med stor eigedom, og at mange difor ynskjer seg enklare løysingar.

Voss kulturlandsby, på Vinsand, er eit prosjekt som enno berre er i støypeskeia. - Men me håpar å ha detaljreguleringsplanen godkjend i løpet av våren, og at me deretter kjem i gang med utbygginga, seier Sidsel Vinsand, som saman med ektemann Halle Vinsand er 50 prosent eigar av feltet. Medeigar er Voss Bygg & Anlegg, og dagleg leiar Ivar Haug opplyser til Hordaland at fyrste byggjetrinnet vil dreia seg om 40-50 millionar kroner. Han håpar på byggjestart seinsommaren 2017.

HANGURSVEGEN TERRASSE: Voss Resort sitt bustadprosjekt på Vangen er kostnadsrekna til 75 mill kr.

Hus i Opelandsmarka?

Sjølv om byggjeaktiviteten utover på bygda i all hovudsak gjeld prosjekt med fritidsbustader, finst her unnatak. I Opelandsmarka planlegg Hemre Bygg eit svært bustadfelt, der kommunen har gjeve klarsignal for 80 einingar.

- Feltet vil både ha einebustader der me berre sel tomta, og einingar i fellesbygg som me leverer nykkelferdige for innflytting, seier dagleg leiar Bjarne Hemre. Prosjektet har stått litt i stampe grunna problem med vegframføring frå Bjørgamarka, men no har Statens vegvesen levert ei ny skisse som truleg vil løysa saka.

- I så fall håpar me på godkjend reguleringsplan innan sommaren, og at utbygginga skal kunna startast til hausten. Fyrste byggjetrinn vil i så fall dreia seg om ein stad mellom 40 og 50 millionar kr, opplyser Hemre.

VOSS STASJON: Byggjearbeidet som er i gang på Voss stasjon vil i fyrste omgang kosta godt 60 mill kr.