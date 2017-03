Tok produksjonsskulen til partilandsmøtet

Varaordførar Jens Olav Holven i Ulvik snakka varmt om produksjonsskule på Sp-landsmøtet i helga.

Frå talarstolen var Holven ein av dei som argumenterte for Hordaland Senterparti sitt framlegg til uttale om produksjonsskular. I uttalen ynskte dei å seia frå om at partiet vil arbeida for fleire produksjonsskular, slik som det er planar om på Hjeltnes i Ulvik.

TOK OPP SAKA: Varaordførar Jens Olav Holven i Ulvik. FOTO: Sigrid Seim

Uttale

Helst bør dette verta eit tilbod i alle fylke, for ungdom i alderen 16-21 år som droppar ut frå vidaregåande skule.

Partiet bør arbeida for å få til ei statleg tilskotsordning og/eller eit nasjonalt pilotprosjekt for fylke som vil etablera nye produksjonsskular som eit tiltak for oppfylging av ungdom utanfor opplæring og arbeid.

Uttalen vart presentert, men vart ikkje teken vidare i dei samanfatta resolusjonane som landsmøtet vedtok.

Må halda press

- Me har fått synleggjort saka, men politikk er eit langsiktig arbeid, seier Jens Olav Holven. Han håpar det kan verta sett av ein statleg pott til å koma i gang med slike tiltak. Han meiner elles dette bør vera ei sak som Senterungdommen må engasjera seg i.

For Hjeltnes sin del meiner Jens Olav Holven at Ulvik har fått gehør for sine ynske, men ser at dei må skunda seg langsamt i arbeidet.

- Me er inne i ein god prosess, men må heile tida halda press på dei som sit med avgjerda, meiner han.