Tur i Myrkdalen hamna på britisk toppliste

Kaia Finne og Myrk­dalen Fjellandsby har fått Fjord hiking adventure inn på åttandeplassen på lista over dei 10 beste guida turane i verda.

I fjor lanserte Myrkdalen Fjellandsby­ eit guida vandretur-konsept som omfatta både fjord og fjell. Det var tydelegvis ein liten genistrek, for no i februar kom den britiske fullformatavisa The Daily Telegraph med ei liste over dei ti beste guida turane i verda. Lista vert toppa av Alpujarras i Andalusia-regionen. På 10. plass kjem Drakensberg-fjella i Sør-Afrika. Og mellom desse kjem altså Fjord hiking adventure, Norway - ein rundtur som startar og stoggar i Bergen, men som har Myrkdalen Hotel som utgangspunkt for sjølve tur­opplevinga.

- Eg trur denne kåringa er kjempeviktig, seier marknadsdirektør i Myrkdalen Fjellandsby, Kaia Finne (biletet).

- Dette vert lagt merke til, og for oss inneber det at me veit me må skjerpa oss og levera eit turprodukt av topp kvalitet i alle ledd. Guiden er til dømes enormt viktig. Med ein god guide som er i stand til å improvisera raskt, er vêret mindre viktig. Det vert ei stor oppleving, uansett. Me knyter til oss unge, dyktige guidar frå mindre lokale guidefirma, samstundes som dei eldre og gode guidane framleis er med oss.

FOTO: Sverre Hjørnevik

The Telegraph, som avisa til vanleg vert kalla, er den største­ daglege fullformat-avisa i Storbritannia - med eit opplag i desember 2016 på over 460.000 aviser kvar dag.

STYRKJER TILBODET. Vandrekonseptet frå i fjor er vidareutvikla til den komande sommaren. No kan kundane velja mellom ein fem- og ein sjudagarstur.

- Ein viktig del av konseptet er at gjestene slepp å tenkja logistikk og transport frå dei landar på Flesland og til dei lettar att, seier Finne.

Finne og hennar mannskap har ikkje gløymt vinterturist­ane, Pudderekspressen er eit nytt tilbod. Ei veke der gjestene får med seg både Myrkdalen og Vatnahalsen, med innlagde guida toppturar i Flåmsdalen. Båttur på Nærøyfjorden og tur med Flåmsbana får kundane òg med seg.

Overnatting i snøhole er endå eit tilbod, og ungane får sin eigen skifestival.

UGLØYMELEGE OPPLEVINGAR. Frå Bergen vert deltakarane transporterte med tog til Voss, der guiden dei skal ha heile veka, møter dei på stasjonen. Så er det transport til Myrkdalen Hotel. Skilnaden på sju- og femdagarsturen er at sjudagarsturen opnar dag to med padling i havkajakk på Nærøyfjorden, med utgangspunkt i Gudvangen. Slik får turdeltakarane møta verdsarven så tett på som råd er. Både natt to og tre bur gjestene på Myrkdalen Hotel, og dag tre byr på guida tur til fjelltoppen Prest (1478 meter) over Aurlandsvangen og sykling i Flåmsdalen.

Dag fire vert gjestene frakta opp på Vikafjellsplatået, for å gå attende­ til Holo. Deretter går turen over fjellet og til Vangsnes, før dei kryssar Sognefjorden og endar på Kviknes Hotel i Balestrand. Neste morgon ber det til topps på Raudmelen, toppen som ragar 972 meter over Balestrand. Etter ei ny god natts søvn på Kviknes, vert det båt til Flåm og fjordsafari med ribbåt i Aurlands- og Nærøyfjorden. Geitosten i Undredal må smakast på undervegs.

Den sjuande og siste dagen går med Flåmsbana opp til Myrdal og toget attende til Bergen.

I GODT SELSKAP. Vårt lokale tilbod er hamna i godt selskap på den prestisjetunge lista. I tillegg til Alpajurras og Drakensberg, finn me kanaløya Jersey, dei ytre Hebridane, pilgrimsruta Kumano­ Kodo i Japan, det urørte Kreta, dei fransk-spanske grensetraktene i Baskerland, Alpe-vandringa Haute Route som tek deg frå Chamonix til Zermatt, og dei fem landsbyane i italienske Cinque Terre på lista. Kven vert fyrst til å kryssa av alle ti?