Tverberg Entreprenør AS tapte i retten

Tverberg Entreprenør AS tapte saka om sluttoppgjeret etter arbeidet med rasteplasstoalettet i Skjervet.

Saka var oppe i Bergen tingrett 21. og 22. februar. Tverberg Entreprenør AS saksøkte hovudentreprenøren på anlegget, Aakerholt, Steen & Lund AS, og kravde å få utbetalt midlar som dei meinte motparten hadde halde att. Hovudentreprenøren hyra inn fyrstnemnde selskap for å setja opp det særprega toalettbygget på rasteplassen.

Lenger sluttfrist

Tverberg Entreprenør AS meinte at Aakerholt, Steen & Lund AS urettmessig haldt tilbake dagmulkt for 38 dagar då arbeidet med bygget vart forseinka. Tverberg Entreprenør AS synte til at dei hadde fått endringsbestillingar veldig seint, og at dei difor hadde rett til lenger sluttfrist. Dei la ned påstand om at hovudentreprenøren skulle dømast til å betala oppgjer på maksimalt 357.105 kroner etter rettens skjønn for dei ulike postane, i tillegg til å betala sakskostnadene.

Ba om frifinning

Aakerholt, Steen & Lund AS la frå si side mellom anna fram at saksøkjaren ikkje hadde rett til fristforlenging fordi forseinkinga skjedde grunna Tverberg Entreprenør AS sin eigen treige iverksetjing av ei endring knytt til platene på baksida av bygget. Desse meiner dei vart bestilt i juni 2015 og ikkje sett i verk før i oktober same året. Hovudentreprenøren la ned påstand om at dei skulle frifinnast mot å betala 29.625 kroner, og at saksøkjarane måtte betala sakskostnadane deira.

Saksøkjaren tapte

I korte trekk kom retten fram til at Tverberg Entreprenør AS var forseinka og at kravet om fristforlenging ikkje var framsett innan rimeleg tid. Dermed fekk Aakerholt, Steen & Lund AS fullt medhald og vart frifunne frå betaling av oppgjeret.

Vidare vart Tverberg Entreprenør AS dømt til å betala 121.050 kroner i sakskostnadar til hovudentreprenøren innan fjorten dagar.