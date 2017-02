Fjordahallen opnar til helga

Etter sju år med planlegging, prosjektering og nærmare 14000 dugnadstimar, opnar fleirbrukshallen i Kinsarvik komande helg.

I denne artikkelen høver det å byrja med det gamle ordtaket om at «alle store reiser tek til med eit fyrste steg». For no har det vorte røyndom, det som byrja nettopp som nokre små steg, som ein idé laust forma av eit par drøymande hardingar på treningstur i 2010. Kva om me lagar ein fleirbrukshall i Kinsarvik, sa den eine til den andre.

Jau, det kunne kanskje vore noko, tenkte han andre.

Som sagt, så gjort. Ideen fekk næring i ei tverrfagleg arbeidsgruppe på elleve personar, som i 2011 sette i gang, fekk utarbeidd teikningar, sette saman prosjektskisser, sende søknader, leitte - og fann folkelege, politiske og finansielle ankerfeste for planane og det møysamlege arbeidet med få seg eit samlingshus, ein fleirbrukshall der alle lag og organisasjonar kunne kjenna seg velkomne.

TYPISK ELDSJEL: Udmund Sandstå er ein av dei 11 i prosjektruppa som har jobba fram Fjordahallen. Etter å ha arbeidd med prosjektet i sju år, nærmar det seg no opning. På biletet kjem stolane til sminkerommet på plass.

Langt løp

Arbeidsgruppa var sett saman av folk med ulik kompetanse, som utfylte kvarandre, slik at oppgåvene vart fordelte der dei naturleg høyrde heime, anten det var snakk om grunnarbeid, elektrisk, vatn, konstruksjon eller papirarbeid og økonomi. Ein eigen informasjonsansvarleg vart også oppnemnt. Han heiter Eivind Gregersen, og fortel at arbeidet har vore krevjande, men også kjekt.

- Då me dreiv og bestemte oss, fann me ut me måtte sjå litt på korleis andre hadde gjort det, før me tok fatt. Så me reiste litt rundt og studerte andre anlegg, mellom anna til Tyssedal, der me fann ein god modell for oss. Inspirert frå andre, fann me så vår måte å gjera det på. Det har teke si tid, og det har sjølvsagt vore krevjande til tider, men det har også vore hyggjeleg, for det har vore tommelen opp stort sett kvar enn me har vendt oss, fortel Gregersen.

- Lokalpolitikarar, ordførar, fylkespolitikarane og administrasjonane, private verksemder, bankar og sjølvsagt bygdefolket, alle har verka til å dela ynskjet om å få hallen på plass, fortel Eivind Gregersen.

Gnog på

Gruppa gnog på, år etter år, og etter kvart tok resultata til å melda seg. Søknadene vart godkjende. Bankane sende pengar, og snart var det henta inn prisar på både stål og betong, og alt anna ein måtte ha for å byggja ein hall.

Dette ville etter kvart fleire vera med på, og fleire slo ring om planar og arbeid. Frametter kom det i stand eit endelaust løp med dugnadskveldar med den same trufaste arbeidsgruppa som grunnstamme kveld etter kveld, år etter år.

Eit bygg for alle

Resultatet er Fjordahallen, den fyrste moderne fleirbrukshallen i Ullensvang. Han har kosta om lag 37 millionar kroner, er realisert med hjelp frå rause bankar og stiftingar, tippemidlar, velvillig herad, snille forretningsmenn, loddsal, basarar og private pengegåver, og ein god porsjon dugnad.

Det har teke sju år, og nærmare 14.000 dugnadstimar for å koma i mål. Den formelle eigaren er Idrettslaget Harding, men bygget er meint å vera eit bygg for alle lag og organisasjonar i heradet, der både bygdekvinnelag, 4H og Røde Kors er med.

Hallen er utstyrt med kjøkken, treningsrom, møterom, kiosk, foaje, i tillegg til garderobeanlegg og tribune.

Laurdag vil Fjordahallen verta formelt opna på dagtid, og feira på kvelden med program, festmiddag og dans, og alt helga etter vert det halde lan-party, som samlar ungdom frå heile distriktet.

På ei tomt der det var ingen verdas ting tidlegare.