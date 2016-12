Mann frifunnen for jaktfeil

Hardanger tingrett valde nyleg å frifinna ein mann i 30-åra frå Odda kommune, som nekta å vedta eit førelegg for brot på Fjellova sin paragraf 27, som går på jakting «på statsallmenning i strid med måtar, tid, område og fangst bestemt av Fjellstyret». Førelegget fekk han tildelt etter å skutt ei elgku og ein elgkalv i 2015 innanfor fredingssona for villreinjakt, litt aust for Hansbu i Ullensvang. Dette var i strid med reguleringar om at elgjakt i sona fylgde fredingsbestemmingane for villreinjakta fastsett i vedtak i Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning 4. mars 2013 og 8. mars 2013. Mannen nekta å godta førelegget og vedgjekk ikkje straffeskuld fordi han meinte at han ikkje hadde fått noko informasjon om at området der skytinga skjedde var freda også når det gjaldt elgjakt. Reglane gjekk mellom anna ikkje fram av jaktpermen som mannen hadde fått tildelt, pluss at dei ikkje var lagt ut på nett eller informert om på andre måtar. Han vann altså fram, og staten vart i tillegg dømt til å betala mannen sakskostnadar på meir enn 25.000 kroner.