Ulvik treng meir plass i barnehagen

Frå 1. mai bør Ulvik ha fått på plass eit mellombels bygg som kan gje plass til alle som vil vera i barnehagen frå då av.

Frå mai av er det søkt om plass for fire born under tre år, som heradet er forplikta å tilby plass til. Barnehagen har to avdelingar for born under tre år, men har strekt strikken med å ta inn så mange som det er plass til etter arealnorma. Med dei nye borna frå mai vil det verta bruk for ei ekstra avdeling, har administrasjonen kome til. Situasjonen vil vara ved også neste barnehageår 2017/18.

Har mannskap

Formannskapet fekk til møtet onsdag presentert eit framlegg om å leiga inn eit modulbygg, som kan plasserast på barnehagen sitt område, der Klokkargarden tidlegare stod. Fung. rådmann Reidar Meel orienterte om at barnehagen alt no har mannskap som kan flyttast over til ei ny avdeling, men at det trengst ein ekstra assistent. Kostnaden med ei ekstra avdeling ser ut til å verta inntil 710.000 kroner dette året, sa Meel. Det omfattar leige av bygget, transport og etableringskostnadar, saman med ein ekstra tilsett.

Glade for småborn

Dei folkevalde såg saka som ei gladsak, som krev ei rask løysing. Problemet er å få gjort dei naudsynte vedtaka raskt nok til å ha bygget på plass tidleg i mai. Heradsstyret som skal gjera endeleg vedtak møtest ikkje før 26. april.

- Me kan halda ekstra heradsstyremøte, eller me kan gå for det no, og leggja til grunn at det er semje i heradsstyret, sa ordførar Hans Petter Thorbjørnsen (Ap).

Problematisk

Styrar for barnehagen Svanhild Farestveit orienterte om at aktuelle foreldre har fått spørsmål om det er mogleg å utsetja oppstart til midt i mai. Ikkje alle var positive til å venta, og det ville verta problematisk å ta mot dei nye på dei eksisterande avdelingane.

- Det er ikkje noko god løysing i oppstart med nye ungar, sjølv om me skulle klart det. Frå 1. mai vil Ulvik barnehage ha 63 born, for tida er 27 av desse under tre år, opplyser Farestveit.

Klarsignal på forskot

Diskusjonen i formannskapet viste at dei ulike partia alt hadde lufta dette med sine grupper, og dermed hadde grunnlag for å kunna gje klarsignal. Formannskapet vedtok deretter samrøystes å setja i gang, med atterhald om politisk vedtak i april. Den ekstra kostnaden med leiga av bygg og drift av avdelinga skal dekkjast av heradet sitt disposisjonsfond dette året. Kostnaden neste år må innarbeidast i 2018-budsjettet.