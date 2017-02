Apalvegen i Ulvik og Andeby

Apalvegen kan verta det endelege namnet på ei lengre vegstrekkje i Ulvik. At Donald Duck også bur i Apalvegen, har fleire merka seg.

Rett skal vera rett, teikneseriehelten bur i Apalveien, nummer 111, ifylgje kjennarane. I staden for den tapte striden om Hakastadvegen eller Hakestadvegen, har dei fleste som bur langs den kommunale vegen frå Prestabrekka og til Osavegen samla seg om Apalvegen. Dei fekk også gjennomslag i heradsstyret, då saka kom opp førre onsdag. Stadnamntenesta på Vestlandet har rådd heradet til å vedta varianten Aplavegen, sidan dette vil samsvara best med den genitivsforma av ordet apal som er nytta desidert mest i dei nedarva lokale stadnamna.

Glad for semje

- Det er gledeleg at det lokalt er semje om Apalvegen. Me kan møta motbør, men me får stå for det dei lokale ynskjer, tykte Håkon Gjerde (V).

Guro Ljone (SV) støtta og Apalvegen, men ynskte å seia at det ikkje er naudsynt å demonisera Stadnamntenesta. Dei arbeider for å ta vare på lokale namn og nedarva skrivemåtar. Saka viser at det kan verta vanskeleg å koma til semje, når alle som bur langs vegen skal uttala seg.

- Me kunne opptre meir prinsipielt, det ville vera lurt, sa ho.

Har også Aplabrotet

- Eg håpar det er siste gong me har denne saka, kommenterte Stig Yngve Røkenes (H). Han gjekk for Apalvegen, sjølv om både han og ordføraren bur i Aplabrotet. Jon Olav Heggseth (Sp) syntest det var greitt å ha Apalvegen i Ulvik, til liks med i Oslo.

- Donald Duck bur også i Apalvegen, informerte ordføraren, før heradsstyret samrøystes gjekk inn for nettopp Apalvegen.