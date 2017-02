Den siste sheriffen i Ulvik går av

Etter 30 år som lovens lange­ arm i Ulvik og omland, skal Audun Høyland pensjonera seg.

På den siste kontordagen sin i Ulvik, vart han hylla med kaker i lunsjen på heradshuset. «Last sheriff in town» var motivet på marsipankaka, og sidan kaka vart oppeten, fekk han også eit bilete med same motivet. Rundt bordet gjekk praten, og spørsmålet som måtte koma: korleis skal Ulvik klara seg utan folk på lensmannskontoret?

- Det kjem nytt kontor på Osterøy, de får trøysta dykk med det, fleipa Høyland før han la til nokre friske kommentarar om det nye bygget i Oslo som Politidirektoratet har flytta inn i. Nærpoliti­reforma inneheld ikkje det Audun Høyland ville ha satsa på.

- Eg er ikkje glad i sentralisering, eg!

Dei siste par åra har lensmannskontoret vore to kontor vegg i vegg med det kommunale tenestetorget, der Audun Høyland eller andre har hatt arbeid ein dag for veka.

Viktig lokalkunnskap

- Ja, det har vore nokon her så sant det ikkje er noko anna som skjer. Det er bra det har vore rimeleg roleg i området, meiner Høyland. Ulvik og Granvin skulle hatt tre politistillingar, om ein skulle nærma seg nasjonale normer for bemanning, forklarar han.

Frå å ha sitt eige lensmannskontor som omfatta Ulvik og Granvin, med lensmann, polititenestemenn og sekretær, skal dei ifylgje politireforma klara seg med eigen kommunekontakt, og samarbeid gjennom politirådet.

- Men så lenge det framleis bur politi i bygda, har det sin verknad, meiner Audun Høyland, og tenkjer på dei to kollegaene som bur i Ulvik.

Drifta av kontoret skal halda fram som før, opplyser lensmann Ivar Hellene til Hordaland i etterkant.

- Målet vårt er å halda kontoret ope kvar tysdag slik som tidlegare. No vil me ikkje klara å halda ope kvar tysdag, men det har me ikkje klart i tida som har vore, heller. Me må rekna med at kontoret vert stengt i sommar på lik linje med tidlegare år. Med andre ord vert det inga endring, kommenterer lensmannen.

Å vera til stades lokalt har god førebyggjande verknad, meiner både dei rundt lunsjbordet og «sheriffen» Audun Høyland sjølv.

- Me kjenner folk, og folk kjenner oss. Dei ringjer for å spørja om råd, og her på kontoret kjem dei innom for å få hjelp med arv og skifte og våpenløyve og den slags. Me må kjenna kvarandre, viss ikkje vert det vanskeleg den dagen det verkeleg smell.

Ny kvardag

Frå å vera dei som kom fyrst på staden der ulukker hadde skjedd, er det no brannvernet som oftast må ta den støyten.

- Dei gjer ein prisverdig innsats, ein kjempejobb. Men like­vel, det er ikkje rett, meiner Audun Høyland, som tenkjer på at brannmannskapa i praksis er frivillige som vil gjera ein innsats. Å takla valdsepisodar eller alvorleg skadde menneske er ikkje hovudoppgåva deira.

Det er vemodig å slutta i jobben, vedgår Høyland. Han vil nok få dagane til å gå, mellom anna med å produsera oterfjøler. Dette er ein produksjon han har «arva» etter faren, og som utan noko marknadsføring sel som berre juling, ifylgje Høyland.

Han er polititenestemann ut februar, ferierer i mars og er pensjonist frå 1. april. Då har han nyleg runda 60 år.

- Det vert løye å slutta, for det vert ein annan kvardag. Men eg gler meg!