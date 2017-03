Drøs hentar gjestekokk frå Geneve

Måndag og tysdag kan gjestene på Drøs i Ulvik nyta maten som gjestekokk Philippe Lehmann frå Sveits byr på.

Dagleg leiar ved Drøs bakeri og kafé i Ulvik Maria Mastrangelo har lukkast i å få venen og meisterkokken Philippe Lehmann til å koma på visitt til Ulvik.

- Me har arbeidd for å få det til sidan i fjor haust, men han er ikkje lett å få tak i, han er veldig oppteken.

Men måndag og tysdag er han på plass på den vesle kafeen i Ulvik, der han vartar opp med rettar basert på lokale råvarer frå Ulvik og Hardanger.

- Me har lyst å by på noko nytt for folk i Ulvik, forklarar Mastrangelo.

- Philippe Lehmann starta som 18-åring og har no arbeidd som kokk i 30 år. Eg et ofte på restauranten hans, som er ein kjent stad i Geneve. Han har arbeidd på restaurantar med Michelin-stjerner i Sveits, og driv no sin eigen Café Fontaine.

Men Lehmann er i tillegg også Sveits sitt svar på Eyvind Hellstrøm. Som konsulent sjekkar han restaurantar og menyar rundt i Sveits, og Maria Mastrangelo er klar for å få utført ein liknande sjekk på Drøs.

Kva menyen vil innehalda dei to dagane i Ulvik, veit ikkje kaféverten enno. Han må fyrst få gjort seg kjent med kva som finst av lokale produkt, seier Mastrangelo. Truleg vert det noko med lam og andre sesongvarer, seier ho.

Maria Mastrangelo er spent på om mange vil nytta seg av tilbodet desse dagane. Til vanleg held kafeen ope fredag og laurdag på denne årstida, men måndag og tysdag var dei einaste dagane Lehmann kunne vera med.