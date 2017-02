Fleirtal for produksjonsskule på Hjeltnes

Fylkesutvalet ser positivt på planane om produksjonsskule på Hjeltnes.

Torsdag diskuterte fylkesutvalet kva som bør skje i tida framover ved Hjeltnes vidaregåande skule. Mot Høgre og Frp sine fem røyster gjekk fleirtalet inn for stort sett same tilrådinga som opplæringsutvalet tidlegare har støtta. Planane for ein produksjonsskule med internatdrift for utsette elevgrupper vert etter dette ikkje realisert før frå hausten 2018, sjølv om Ulvik herad og skulen på Hjeltnes ynskjer å koma i gang med ein viss aktivitet alt frå hausten av. Statleg finansiering må vera avklart innan utgangen av 2017.

I tilrådinga frå fylkesutvalet er punktet som omtalar perioden frå august i år til august neste år redigert, slik at det ikkje lenger står at det skal vera ei mellombels drift med «lågast mogleg kostnadsnivå og ei minimumsbemanning». I staden meiner dei det skal vera ei mellombels drift på Hjeltnes, som skissert i saksutgreiinga.

Opplæringsdirektør Svein L. Heggheim orienterte frå møtet som vart halde med kunnskapsministeren om denne saka i førre veke.

Høgre og Frp røysta for eit vedtak der dei seier at dei ikkje ynskjer å arbeida vidare med å få etablert produksjonsskule på Hjeltnes.