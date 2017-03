Forsterka vedtak om Hjeltnes

Fylkestinget vedtok onsdag eit omarbeidd og forsterka framlegg om produksjonsskule på Hjeltnes.

Vedtaket om den næraste framtida for skulen på Hjeltnes vart gjort etter ein lengre debatt i fylkestinget. Fleirtalet var samansett av Ap,SV, Sp, Krf, Venstre, MDG og Raudt. Høgre og Frp røysta for eit eige framlegg der dei ikkje støtta etableringa på Hjeltnes.

I vedtaket stør Hordaland fylkeskommune arbeidet med å etablera ein produksjonsskule på Hjeltnes. I det nye framlegget som partia i posisjon la fram er det fastlagt at prosjektgruppa som arbeider med dette tilbodet skal supplerast med ein representant for Hjeltnes/Ulvik. Utlysing av stillinga som dagleg leiar av produksjonsskulen skal gjerast så snart finansiering av tilbodet er på plass. Tidlegast start for tilbodet vil vera frå hausten 2018.

Sikrar drift

I det endra framlegget er det fastlagt at det skal haldast oppe ei mellombels drift ved skulen fram til august 2018, med fagskuletilbod for arborist, og Vg2 landbruk og gartnarnæring som vaksenopplæring. Kantine- og internatdrifta skal oppretthaldast dei dagane det er elevar eller studentar ved skulen. «I dette ligg det at hovudaktiviteten skal konsentrerast om gardstunet, og ein skal vurdera sal/avhending og regulering av eigedomane og oppseiing av langsiktige avtalar. Dette skal gjerast i dialog med mellom andre Ulvik herad», heiter det også i vedtaket.

Selja hus

Fylkestinget vedtok elles at bustadhusa «Austtun» og «Vesttun» skal seljast så raskt som mogleg. Området Holmen nord for fylkesvegen skal vurderast med tanke på regulering og sal/avhending i dialog med heradet, og Holmen sør for fylkesvegen vert planlagt brukt til produksjonsskule. Areal som har langtidsleige skal vurderast med tanke på oppseiing, men areal som ligg i nærleik til gardstunet og vil vera tenleg å ha med tanke på produksjonsskule, skal vidareførast, heiter det i vedtaket.