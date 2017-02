Framleis uvisse for framtida til Hjeltnes

Møtet med kunnskapsministeren var positivt for planane om produksjonsskule på Hjeltnes. Men det er avgjerande kva fylket gjer, meiner ordførar i Ulvik Hans Petter Thorbjørnsen.

- Me fekk lagt fram saka på møtet med ministeren, som viste seg å vera både positiv og svært interessert i planane. Det var tydeleg at han hadde sett seg inn i dette, og han stilte viktige spørsmål omkring finansieringa for elevane, mellom anna.

Ordføraren i Ulvik var saman med varaordførar Jens Olav Holven, fylkesvaraordførar Pål Kårbø og opplæringsdirektør Svein Heggheim med fleire, då dei la fram ynsket om ei statleg medfinansiering av eit pilotprosjekt med produksjonsskule på Hjeltnes. Møtet vart halde på Stortinget tysdag.

- Departementet er alt i gang med å sjå på dette, og det er interesse for å sjå på slike prosjekt der det også er knytt forskning­ til. Dei har eit nasjonalt perspektiv på dette, og ser for seg å stilla med midlar som det kan søkjast om.

Ser det nasjonalt

Hans Petter Thorbjørnsen kunne nok ynskt seg eit direkte tilskot, men ser at det er mest realistisk at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og departementet ser på dette i ein større, nasjonal samanheng.

- Kva betyr dette for tilbodet i Ulvik frå hausten av?

- Det er ikkje heilt utelukka frå hausten av, slik eg ser det. Ulvik herad er villig til å vera med på ei prosjektleiarstilling, og håpar fylkeskommunen vil verta med på det. Det ville sett litt handling bak orda, meiner han.

- Me må nok arbeida vidare for å halda på drifta ved skulen, til me får svar på finansieringa av produksjonsskulen.

Har hastverk

Ordføraren meiner det er kritisk­ at fylket no gjer dei rette vala, for å hindra ei sterk nedbygging ved skulen. Ulvik har nok meir hastverk med saka enn det statsråden har, men Thorbjørnsen ser at det er ulike spørsmål som det framleis må finnast svar på. Dette gjeld ikkje minst kva status elevane skal ha. Har dei falle utanfor det ordinære utdanningsløpet har dei ikkje rett til lån og stipend, og er kanskje heller ikkje omfatta av Nav-ordningar som kan betala for opphald på internat.

Neste avgjerd om tilbodet ved skulen på Hjeltnes kjem i fylkes­utvalet onsdag 22. februar.