Hauge-senteret er kritisk til cruise-kai

Nynorsk kultursentrum som driv Hauge-senteret i Ulvik er sterkt kritisk til planane om ein SeaWalk rett ved senteret.

Senteret har stilt ei rekkje spørsmål og etterlyst utgreiing om desse, når det fram til 15. januar var mogeleg å uttala seg om planprogrammet for ein SeaWalk i Ulvikapollen.

Uttalen som er ført i ordet av dagleg leiar Geir S. Netland tek utgangspunkt i alternativet der «trekkspelkaien» vert etablert ved Promenaden, sentralt på Brakanes.

Dette er eit område som er kjenneteikna av signalbygg med stor arkitektonisk og kulturhistorisk verdi, så som Ulvik kyrkje og kyrkjegarden, saman med det gamle heradshuset, og Brakanes Hotell. Dessutan er parkområde og strandpromenaden eit flott utsiktspunkt til fjorden og fjella som kransar bygda.

Ei cruisehamn av den planlagde typen, saman med skipa som kjem og trafikken i tilknyting til hamna, vil påverka både arkitektur, miljø og natur, påpeikar Netland.

Nynorsk kultursentrum ynskjer seg at også konstruksjonane som kjem i tillegg til sjølve landgangen vert vist i omfang og plassering. Det bør også utformast tredimensjonale skisser som viser kor store dei største skipa som er forventa til hamna vil vera, skriv Netland.

STILLER SPØRSMÅL: Dagleg leiar Geir S. Netland.

Kva er i vente?

Senteret ynskjer at det vert tydeleg vist kor mykje trafikk og kor mange passasjerar det er planlagt for. Kor mange anløp per sesong treng utbyggjaren for at investeringa kan løna seg? Kva er røynsla frå andre kommunar frå utbyggingsprosessen og besøkstala?

Nynorsk kultursentrum har også kommentarar og spørsmål til planane i samband med at Ulvik har knytt seg til Cittaslow-nettverket. I kva grad vert dette teke omsyn til i planframlegga, spør dei. Det er spesielt energibruk, miljøpåverknad og infrastruktur som den komande reguleringsplanen må omtala, ifylgje innspelet frå Hauge-senteret og Nynorsk Kultursentrum.

Korleis vil planane ta omsyn til at ein Cittaslow-kommune arbeider for energisparing og miljøvenlege løysingar, spør dei. Ulike miljøomsyn er dei også opptekne av. Korleis vil cruiseskip og bussar påverka luftkvaliteten, kva avfallshandtering ser dei føre seg, og kor mykje støy vert det frå aktiviteten?

Mykje trafikk

Trafikksikring er eit anna punkt det vert spurt etter, når det gjeld den store busstrafikken knytt til kvart cruiseanløp. Dessutan: kva medisinsk beredskap bør det vera, kva helse-, miljø- og tryggleikstiltak må påreknast?

- I planprogrammet kjem det ikkje fram korleis desse problemstillingane og krava er teke omsyn til. Nynorsk kultursentrum er difor kritiske til det føreslegne planprogrammet og vil difor gå imot planane slik dei no ligg føre, skriv dagleg leiar Geir S. Netland.

Ser ulemper

Andre som har kommentert framlegget til planprogram er fylkesmannen, som ynskjer at planen inneheld eigne avsnitt som viser korleis det vert teke omsyn til nasjonale og regionale retningsliner. Det gjeld med tanke på lovverk for strandsona, naturmangfald, og laks- og innlandsfiske.

Fylkeskommunen er nøgd med at deira fyrste tilbakemelding med ynske om konsekvensutgreiing er fylgt opp. Dei ynskjer at kulturminne og kulturmiljø som kan verta påverka av planane, vert dokumenterte og tekne omsyn til. Det kan koma krav om arkeologisk registrering i aktuelle område. Undersøkingsplikta gjeld i så fall både sjø- og landareal. Fylkeskommunen ser klare ulemper med to av alternativa (alt 1 og alt 2), det gjeld plasseringa ved Promenaden, og ved Pallefabrikken. Det er viktig at planarbeidet legg vekt på landskap, nærmiljø og kulturminne, er oppsummeringa frå fylkeskommunen.

Frå Statens vegvesen er omsynet til mjuke trafikantar trekt fram i kommentaren til planprogrammet. Det er også peika på at bussar treng god oppstillingsplass, og at gang- og sykkelvegar og vegkryss truleg må utbetrast.

Firmaet Nordplan som arbeider med planane har fått i alt ti merknader på dette stadiet i arbeidet, opplyser planleggjar May-Britt Drage Bakke.

Kva finst under vatn?

- Me vil sjå dei tre alternativa opp mot kvarandre. Det har ikkje kome merknader med andre framlegg til plassering. Det har derimot kome eit krav om marinarkeologisk registrering i Ulvikpollen frå Bergen Sjøfartsmuseum, fordi planlagde tiltak ligg i eit prioritert område for marinarkeologi. Museet viser til at det har vore handels- og gjestgjevarstad ved Køyli.

Oppdragsgjevaren Cruise Ventures AS vil i samråd med planleggjarane og heradet avgjera om dei går vidare med eitt av alternativa. May-Britt Drage Bakke seier at dei har framdriftsplanen som er vist i planprogrammet som utgangspunkt for arbeidet, men mellom anna kravet frå Bergen sjøfartsmuseum kan verta ei utfordring for planlagd tidskjema. Målet er å halda ei god framdrift i arbeidet, seier ho.